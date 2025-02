Duas explosões trovejadas no sul da Tailândia, estão feridas

Uma das explosões ocorreu no campo de Bannang Satha, na província de Yalla, perto da loja.

“Como resultado da explosão, 11 pessoas ficaram feridas, incluindo sete policiais e quatro civis”, escreve o jornal.

Outra explosão ocorreu no aeroporto da província de Narathivat, as vítimas e a destruição não foram registradas.

Segundo a nação, as explosões ocorreram antes de uma visita ao sul do país do ex -primeiro -ministro Tailândia Taksin Chinavat, que recentemente recebeu o cargo de consultor do primeiro -ministro Malaysia Anvara Ibrahim.

O avião Chinavat deve chegar ao aeroporto de Narathivat, onde ocorreu a segunda explosão.