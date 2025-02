"Duas mauro -supercasses": o desastre na guilhotina, resposta fora do "realidade"

E aqui estamos no estudo de Marco Liorni com a guilhotina de a herança. No episódio de terça -feira, 11 de fevereiro, a empresa do campeão de Mauro não foi nem um pouco fácil. Palavras e, portanto, as 5 instruções para a palavra do Ghilliottina Esta noite foram: palco, pequeno, aceita, limites e fatos. Após 3 dos 5 erros, o prêmio caiu para 23.750 euros. Mauro escolhe conselhos sobre palavras. Mas desta vez o campeão tropeça muito na guilhotina. De fato, a palavra certa era realidade. Então a piscina do prêmio foi fumaça e, com ela, os sonhos de Glorie van Mauro.

Mas o inferno foi imediatamente ativado. “Oh, bem, vamos lá, é o suficiente para ser bom na guilhotina, não é lógico quando as pessoas chegam que associam no máximo duas palavras”, escreve um espectador. E outro acrescenta: “Mauro me quebra, duas supercassas e vai para a guilhotina”. Mas também há pessoas que evitaram que evitaram que dominaram uma guilhotina por outro concorrente, Katia: “Se você for, é outro deslizamento de terra neste último jogo”. Em suma, os comentários nas mídias sociais são cada vez mais aliviados e, especialmente, muito mais difíceis do que a noite da noite. Tudo determinado pela paixão que os espectadores nos colocaram para seguir este jogo que se torna uma espécie de “doença”. Um pouco como as palavras cruzadas para os entusiastas do enigmático.