Duas mulheres acusam o líder estudantil da Universidade de Jadavpur de agressão sexual

Um líder estudantil da Universidade de Jadavpur foi acusado de abusar de dois estudantes no campus. O incidente, capturado na CCTV, levou a uma investigação das queixas internas (ICC) da equipe da Universidade. O vice -chanceler interino Bhaskar Gupta garantiu que as medidas necessárias serão tomadas contra o acusado.

O aluno apresentou uma queixa, dizendo que ela e um amigo foram assediados sexualmente perto da porta quatro da universidade na noite de quarta -feira. Ela pediu punição para o réu.

“Um líder estudantil associado à Federação Estudantil da Índia (SFI), a ala estudantil do Partido Comunista da Índia (marxista), me assediou sexualmente um amigo meu no campus à noite”, disse ele à Índia hoje. “Outro júnior meu estava incomodado na frente dos meus olhos. Não tenho contato pessoal com esse líder estudantil. Apesar disso, ele me fez várias vezes antes. Quero que as autoridades da universidade tomem medidas apropriadas contra ele ”, acrescentou.

O comitê interno da universidade está investigando o incidente.

Gupta disse à Índia hoje: “O aluno apresentou uma queixa. Uma reclamação também entrou com o ICC. Este é um problema social. Foi relatado que as câmeras de CFTV estão instaladas no campus, mas esses incidentes não podem ser evitados apenas pelo CCTV. Pessoas que cometem esses atos são perturbadas. Você não pode esperar nada de bom deles. O CPI investigará o assunto e tomará as medidas necessárias.

As imagens do incidente foram compartilhadas em redes sociais pelo aluno. Mostra um jovem abraçando uma mulher na frente da porta número quatro.

O aluno que foi abusado do abuso da noção de que as câmeras de vigilância por si só poderiam impedir esses crimes. Falando sobre o incidente, o aluno disse: “O CCTV não impede que ninguém seja abuso sexual, mas podemos reconhecer o réu. Mas isso não significa que o CCTV impeça esse tipo de crime criminoso.

Enquanto isso, a unidade da Universidade de Jadavpur de SFI, em um comunicado à imprensa, esclareceu que o réu não é membro desde 28 de janeiro de 2025, embora nenhuma razão tenha sido dada por sua eliminação.

O réu negou as acusações. “Eu não incomodei ninguém. Eu quero uma consulta completa. Eles querem difamar o nome da SFI, mas não estou associado à SFI nos últimos 10 dias ”, disse ele.