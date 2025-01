Duas pessoas presas por voyeurismo na universidade de Hyderabad, caso movido contra 7, incluindo o diretor – Telangana News

Duas pessoas foram presas por suposto voyeurismo depois que alguns estudantes de uma faculdade particular de engenharia em Medchal, perto de Hyderabad, acusaram o pessoal da cozinha de gravá-los nos banheiros do albergue, disse a polícia no domingo.

Após os protestos ocorridos na universidade sobre a questão do voyeurismo nos dias 1 e 2 de janeiro, foi registrado um caso contra sete pessoas, incluindo os dois presos, o diretor, diretor e presidente da universidade.

Com base na denúncia dos estudantes, o caso foi registrado na delegacia de Medchal sob a acusação de voyeurismo, cumplicidade na prática de delito e outras seções relevantes do IPC, além da Lei POCSO.

Durante a investigação, a polícia prendeu duas pessoas, ambas na faixa dos 20 anos, acusadas de espionar banheiros de estudantes.

Um deles trabalha como ajudante de cozinha, disse um agente da polícia, acrescentando que foram detidos judicialmente no sábado.

Foi apurado que os dois acusados ​​​​atacaram as meninas do albergue quando elas usavam os banheiros, segundo comunicado da Delegacia de Polícia de Cyberabad.

As duas pessoas detidas foram alojadas perto dos banheiros do albergue feminino, o que lhes proporcionou fácil acesso e representou uma séria ameaça à privacidade e segurança das vítimas menores, disse a polícia.

Os guardas do albergue feminino mostraram negligência quando as vítimas divulgaram o incidente, evitando intencionalmente levar o assunto à polícia ou aos pais das vítimas, acrescentou a polícia.

O diretor, diretor e presidente pressionaram os guardas do albergue para conterem a exposição do incidente, a fim de proteger a reputação da universidade, mas não demonstraram interesse em denunciar o assunto às autoridades competentes, o que encorajou e instigou os dois presos a carregar o voyeurismo, disse a polícia.

O caso está sob investigação.