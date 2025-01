Duas ruas de Bryansk Bezhitsa ficarão sem água por um dia

As desvantagens estão ligadas às obras na rede de abastecimento de água ao longo de Liteinaya

Hoje, 16 de janeiro, no distrito de Bezhitsky, em Bryansk, o abastecimento de água para duas ruas será suspenso. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, as restrições afetarão o período das 10h às 17h.

Os moradores das casas 31, 56, 58, 60-a em Liteinaya e das casas 117, 119, 121/54, 138 em Dyatkovskaya enfrentarão inconvenientes. Além disso, as instituições de ensino – escola nº 13 e jardim de infância nº 72 “Cheryomushka” – permanecerão sem água. ), 117, 119, 121/54, 138.

De referir que nos endereços indicados é provável que ocorra uma diminuição da pressão da água fria. Isso se deve a reparos na rede. Após a conclusão das obras previstas, o abastecimento de água será normalizado.