Dubai emerge como destino turístico global com recorde de 16,79 milhões de turistas internacionais em 11 meses | Notícias do mundo

Dubai: Dubai recebeu 16,79 milhões de turistas internacionais durante os primeiros 11 meses de 2024, entre janeiro e novembro, um aumento de 9 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o número de turistas internacionais atingiu 15,37 milhões.

De acordo com o Relatório de Desempenho do Setor de Turismo de Dubai de 2024 de janeiro a novembro publicado pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai, o emirado recebeu 1,83 milhão de turistas internacionais em novembro, 1,77 milhão em janeiro, 1,9 milhão em fevereiro, 1,51 milhão em março, 1,5 milhão em abril, 1,44 milhão em maio, 1,19 milhão em junho, 1,31 milhão em julho, 1,31 milhão em agosto, 1,36 milhões em setembro e 1,67 milhões em outubro.

Durante os primeiros 11 meses deste ano, a Europa Ocidental foi a principal região emissora de turistas para o Dubai, representando 20 por cento do número total de visitantes, com 3,298 milhões de turistas, seguida pelo Sul da Ásia com 2,858 milhões de turistas, o que representa 17 por cento. . por cento do número total de visitantes.

Os países do CCG ficaram em terceiro lugar, com mais de 2,5 milhões de turistas, representando 15 por cento do número total de visitantes, e a Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e a Europa Oriental ficaram em quarto lugar, com 2.353 milhões de turistas, o que representa 14 por cento. O Médio Oriente e o Norte de África ocuparam o quinto lugar entre os exportadores de turismo para o Dubai, com 1,933 milhões de turistas representando 12 por cento, seguidos pelo Nordeste e Sudeste Asiático com uma quota de 10 por cento de 1,622 milhões de visitantes.

O número de visitantes da América em Dubai durante os primeiros 11 meses deste ano, segundo dados do Departamento de Economia e Turismo, atingiu 1.117 visitantes, representando 7 por cento do total de visitantes. O número de visitantes de África atingiu 791 mil, cerca de 5 por cento, e da Austrália 319 mil, representando cerca de 2 por cento do total de visitantes internacionais ao Dubai durante o mesmo período.

O número de quartos de hotel em Dubai no final de novembro era de 153.390 quartos de hotel em 828 estabelecimentos hoteleiros, em comparação com 149.685 quartos de hotel em 820 estabelecimentos hoteleiros no final de novembro de 2023. O número de quartos de hotel reservados durante os primeiros 11 meses de no ano passado ultrapassou 39,19 milhões, um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2023, quando o número de quartos de hotel reservados atingiu 38,01 milhões.

A duração média da estadia dos hóspedes foi de 3,6 noites nos primeiros 11 meses do ano. O número de quartos de hotel de 5 estrelas disponíveis atingiu 53.977 quartos em 168 estabelecimentos hoteleiros, representando 35 por cento do número total de quartos de hotel no Dubai, enquanto o número de quartos de 4 estrelas atingiu 43.345 quartos em 194 propriedades.

O número de quartos de hotéis entre uma e três estrelas atingiu 29.701 quartos de hotel em 278 estabelecimentos hoteleiros, enquanto o número de apartamentos de hotéis de luxo atingiu 13.944 quartos em 80 estabelecimentos, e o número de apartamentos em hotéis de nível superior atingiu em média 12.423 quartos em 108 estabelecimentos. .

A tarifa diária média (ADR) nos primeiros 11 meses foi de AED 520, um aumento de 2% em comparação com AED 510 em 2023, enquanto a receita média por quarto disponível (RevPAR) foi de AED 405, um aumento de 3% em comparação com AED 394 em 2023.