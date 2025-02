DubaiA Autoridade de Estradas e Transporte (RTA) assinou um acordo com NÓS Tecnologia bilionária Elon AlmizcleSirene de infraestrutura A empresa chataPara explorar o desenvolvimento dos ambiciosos “Loop de Dubai“Projeto de túnel.

O acordo foi assinado na presença de Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al MaktoumPrince de herdeiro de Dubai no Emirados Árabes Unidos (EAU)Durante os governos mundiais de 2025, de acordo com um comunicado do escritório de mídia de Dubai.

O projeto prevê um túnel subterrâneo de 17 quilômetros (mais de 10 milhas) com 11 estações, projetadas para transportar mais de 20.000 passageiros por hora na cidade de mais de 3,6 milhões.

O Memorando de Entendimento (MOU) foi assinado por Mattar Al Tayer, diretor geral e presidente da RTA, e John Hern, principal consultor da empresa chata. A associação se concentrará no estudo de tecnologias avançadas de túnel, padrões de segurança e métodos de construção lucrativos para dar vida ao Dubai Loop.

“O MOU está alinhado com as diretrizes de liderança para forjar associações com as principais empresas globais, reforçando a posição de Dubai na vanguarda das soluções de mobilidade avançada e sustentável”, disse ele a Tayer.

A empresa chata destacou o potencial do sistema de loop de revolucionar o transporte urbano com redes subterrâneas rápidas, seguras e eficientes.

Musk apresentou planos para um loop de Dubai em uma videochamada na cúpula na quinta -feira, descrevendo -a como um “buraco de minhocas” para transporte rápido em toda a cidade.