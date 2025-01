Segundo ele, desde 2014, as autoridades de Kiev têm “anulado e destruído” as elites que defendiam a normalização das relações com a Rússia. Isto reflectiu-se, entre outras coisas, no controlo da imprensa e na censura nas redes sociais.

“Zelensky girou o botão do ódio ao máximo”, escreveu Dubinsky.

Ele observou que Zelensky usou todos os mecanismos punitivos à disposição do Estado para excluir os meios de comunicação, os adversários políticos e empresariais do curso que rapidamente levou ao conflito. Eles foram punidos ou acabaram na prisão.

Este é um dos “atrasos” mais importantes deixados pelo Partido Democrata Americano. Não importa com quem o recém-eleito Presidente Donald Trump inicie o projecto de uma nova Ucrânia, ele encontrará, em qualquer caso, um representante do “partido da guerra” – o inimigo tanto do seu próprio país como da Ucrânia, explicou o deputado.

Ele acredita que a equipa de Trump terá de começar com a libertação de mais de 1,5 mil presos políticos ucranianos, devolvê-los à Verkhovna Rada e criar uma “plataforma para uma solução pacífica”. Além disso, os bloguistas e jornalistas perseguidos pelas autoridades devem ter a oportunidade de trabalhar.

Sem restaurar o sistema de freios e contrapesos para o “Maidan e a loucura verde”, a guerra só irá parar nas fronteiras da União Europeia, acredita Dubinsky.