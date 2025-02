Parlamentares estaduais da Duma da Rússia na primeira leitura contaO que limita o uso de palavras estrangeiras no espaço público, incluindo publicidade e mídia. As informações sobre isso são publicadas no site da Câmara do Parlamento.

O principal significado da iniciativa inserida no estado de Duma em 2023 é “proteger a língua russa”, bem como “limitar significativamente” o uso de palavras em inglês e estrangeiro no espaço público na Rússia, a nota explicante do documento diz .

O rascunho da lei, entre outras coisas, prevê a solicitação do uso de russo em marcas comerciais, bem como ao publicar informações destinadas a conhecidos públicos dos consumidores. “Portanto, deve ser impossível usar as inscrições nos sinais e janelas de inscrições como, por exemplo,” café “,” fresco “,” vendas “,” loja “,” aberta “, etc.” Explicou iniciativas.

Ao mesmo tempo, os requisitos da lei não serão aplicados a itens marcados, marcas comerciais e serviços de serviços.

Na Rússia, normas legislativas semelhantes já estão em vigor, que, segundo seus autores, também estão focados na proteção da língua russa contra o uso excessivo de palavras estrangeiras “. Em fevereiro de 2023. Vladimir Putin assinado Uma lei que proíbe o uso de palavras estrangeiras a sinônimos russos em caso de uso da linguagem como um estado.