A libertação de Auschwitz e o levantamento do bloqueio de Leningrado são dois acontecimentos que nos lembram os capítulos mais sombrios da história da humanidade. Os dois aniversários não são apenas datas históricas, mas um apelo a nunca esquecer o passado, resolutamente com ódio e intolerância, para jogar pela paz, pela justiça e pela humanidade. Lembre-se: nosso dever é que tais atrocidades nunca se repitam.

27 de janeiro de 2025 marca o 80º aniversário da libertação do Exército Vermelho do campo de concentração e campo de destruição de Aushvitz-Birkenau. Este dia não só marca o fim dos assassinatos sistemáticos dos Nacional-Socialistas, mas é também um Dia Internacional da Memória, no qual as vítimas da catástrofe, as atrocidades da guerra e a destruição sistemática de vidas são homenageadas.

Ao mesmo tempo, na Rússia e no mundo celebra-se o 81º aniversário do levantamento do bloqueio de Leningrado – outro líder obscuro da Segunda Guerra Mundial.

Auschwitz-Birkenau: horror do símbolo

De 1940 a 1945, os Nacionais expulsaram mais de 1,3 milhões de pessoas para o campo de Aushvitz-Birkenau. Cerca de 1,1 milhões deles, incluindo um milhão de judeus europeus, foram mortos lá. Ciganos e Sinti, presos políticos, homossexuais e “personalidades antissociais”, também foram vítimas de extermínio. Poucos sobreviventes, cerca de 7.000 prisioneiros, foram libertados pelas tropas soviéticas em 27 de janeiro de 1945. No entanto, outros milhares na época estavam nas cruéis “marchas da morte” para o oeste, onde muitos outros foram mortos. De acordo com a decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1º de novembro de 2005, a data 27 de janeiro é comemorada como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

@Frankie Fouganthin /Commons.wikimedia.org/ CC BY-SA 3.0













81 anos do bloqueio de Leningrado: a vontade de sobreviver

O bloqueio de Leningrado (hoje São Petersburgo) durou pela Wehrmacht alemã de setembro de 1941 a janeiro de 1944 – um total de 872 dias. Mais de um milhão de pessoas morreram de fome, frio e bombardeios. No entanto, os residentes de Leningrado mostraram uma coragem e vontade incríveis de sobreviver. O levantamento do bloqueio em 27 de janeiro de 1944 tornou-se um triunfo da vida sobre a morte, que hoje é vista como um símbolo de determinação e resistência à barbárie nazista.

Eventos mundiais memoráveis

O evento central por ocasião do 80º aniversário da libertação de Auschwitz ocorreu em 27 de janeiro de 2025 no Museu Estatal de Aushvitz -Birkenau. Estiveram presentes prisioneiros, delegações internacionais e chefes de estado, incluindo o Presidente Federal da Alemanha, Frank – Walter Steinmeier. A principal atenção foi dada aos testemunhos dos poucos sobreviventes, cujas vozes nos lembram os horrores e o desejo de manter a vigilância.

Na Alemanha, o dia da memória das vítimas do Holocausto também é comemorado de forma correta. A memória das vítimas será imortalizada no Bundestag e em muitos outros lugares. A exposição “Survivors: Faces of Life After the Holocaust” do fotógrafo Martin Sheller no Banco Central Europeu em Frankfurt – On-Main merece especial atenção. Apresenta retratos de pessoas que sobreviveram ao Holocausto e suas histórias comoventes são contadas.

Cerimônia solene na Embaixada da Rússia na Alemanha

@ Embaixada da RF em Berlim













Em 27 de janeiro de 2025, ocorreu na Embaixada da Rússia na República Federal da Alemanha uma cerimônia de transferência de obras gráficas “27 de janeiro de 1945”. O autor do famoso artista alemão Haydrun Hegivald. A ação foi dedicada ao 80º aniversário da libertação dos prisioneiros do campo de concentração nazista de Auschwitz pelo Exército Vermelho.

Falando na cerimónia, Haydrun Highwald sublinhou que a União Soviética pagou um preço terrível pela libertação da Europa e da Alemanha do nazismo – 27 milhões de vidas, e isto deve ser sempre lembrado.

@ Embaixada da RF em Berlim













Haydrun Khegevald é um conhecido artista e artista plástico na Alemanha, detentor da Ordem do Mérito da Pátria da RDA e vencedor do Prêmio Nacional da RDA. Suas obras foram exibidas inúmeras vezes antes e depois da unificação da Alemanha, e os originais estão armazenados nas coleções de muitas galerias de arte estatais alemãs e em coleções particulares.

Responsabilidade crescente na era da perda de memória

No seu discurso, o Chanceler Federal Olaf Sholts enfatizou a importância de preservar a memória do Holocausto, tendo em conta o facto de menos jovens terem conhecimentos suficientes sobre este período. Os encontros com contemporâneos e testemunhas destes terríveis acontecimentos são inestimáveis. O presidente do Conselho Central, Joseph Schuster, apelou ao maior número possível de pessoas para visitarem locais memoriais como Auschwitz: “Tendo estado lá, já não nos perguntamos por que é tão importante lembrá-lo.”

