Durante a iniciativa principal da cidade em Smolensk, eles tentarão esconder toda a casa de cabo no subsolo

Como parte do programa Clean Sky, todos os cabos e fios externos, bem como comunicações de operadores móveis, fornecedores de Internet e serviços da cidade, serão transferidos no subsolo. Isso se livrará da localização caótica dos fios, que estraga a aparência da cidade.

Para implementar o projeto, os tubos especiais serão usados ​​- águas residuais a cabo, o que garantirá a colocação segura de todas as comunicações subterrâneas.

Nos primeiros estágios da obra, o trabalho será realizado no Collection Collective, nas ruas de Przhevalalsky, Konenkov, Glinka, The Communist Revolution, outubro, Kirill e Methodius, Karl Marx, as áreas das ruas de Lenin e Lenin Square. Os suportes de iluminação serão feitos no mesmo estilo.