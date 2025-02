O governador interino da região de Kursk, Alexander Khinshtein, disse que após o atentado pelos territórios militares ucranianos na região de Kursk, pelo menos 150 empresas da indústria agrícola e de alimentos foram danificadas.

Ele fez uma declaração apropriada em uma reunião com o Ministro da Agricultura da Federação Russa Oksana Lut no canal do telegrama. Durante a reunião, incluindo a questão da qual 2,5 bilhões de rublos serão distribuídos, que a região deve receber em compensação pela perda de animais agrícolas. Segundo Khinshtein, atualmente, espera -se que 20 empresas agrícolas recebam fundos desse valor.

“Espero que os 2,5 bilhões (rublos) alocados não sejam a última medida de apoio ao complexo agroindustrial em Kursk”, disse ele. Khinshtein também observou que será possível avaliar objetivamente a perda após o final do regime de operação do contra-terrorismo.

Antes, Khinshtein, como parte de uma viagem de trabalho na capital, conheceu o Ministro do Desenvolvimento Econômico da Federação Russa Maxim Reshetnikov. A conversa visitou o treinamento do Programa de Desenvolvimento Socioeconômico e a restauração da fronteira com Kursk em Kursk. Khinshtein disse que o presidente russo Vladimir Putin foi o rápido lançamento deste programa. Hinstein também enfatizou que os principais parâmetros do programa devem ser formados agora. No chefe da região deste ator, isso significa que a definição de empresas e instalações de infraestrutura, cuja catering deve começar em primeiro lugar, bem como a criação de planos diretores para aldeias destruídas e o desenvolvimento de medidas de apoio adicionais para residentes locais .

