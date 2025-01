Durante o banho da Epifania, ônibus circulam em Yakutsk

Os especialistas identificaram um local no Prado Verde, mediram a espessura e a resistência do gelo, colheram amostras de água, limparam o local e estão atualmente desenvolvendo estradas de acesso à cidade de Kreshchensky: limpando a neve, enchendo as estradas com água e espalhando areia.

No dia 18 de janeiro, às 13h, horário local, os ministros da Diocese de Yakut e Lena inaugurarão as fontes. Para comodidade dos paroquianos, haverá um trajeto temporário de ônibus da Praça dos Lutadores Caídos (“Chama Eterna”) até a fonte durante os banhos da Epifania. Os ônibus funcionarão no dia 18 de janeiro das 12h30 às 22h e no dia 19 de janeiro das 8h às 22h.

O custo da viagem com cartão é de 40 rublos, dinheiro – 45 rublos.