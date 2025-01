Durante o desenvolvimento dos portos de Novorossiysk, Taman e Nakhodka, 4 bilhões de rublos foram roubados

Durante a investigação destes casos, o ex-diretor geral de uma instituição do governo federal, que está sob a jurisdição do Ministério dos Transportes da Federação Russa, e seu ex-vice foram detidos e presos.

“No âmbito do programa estadual “Desenvolvimento do sistema de transportes”, a instituição não concluiu os seguintes projetos: “Desenvolvimento integral do centro de transportes de Novorossiysk”, “Construção de parques ferroviários e desenvolvimento da estação ferroviária de Novorossiysk”, “ Desenvolvimento do centro de transporte Vostochny-Nakhodka” e “Criação de uma área de carga seca do porto marítimo de Taman”, informou o departamento.

Em particular, o antigo vice-diretor-geral de uma instituição estatal é suspeito de exceder a autoridade oficial. Em 2014-2016, ele aceitou trabalhos de construção e instalação mal concluídos no âmbito de um contrato governamental para o desenvolvimento de um porto marítimo na região de Primorsky. A obra foi paga, mas o projeto ainda não foi concluído. Como resultado, os interesses económicos do Estado sofreram danos no valor de mais de 260 milhões de rublos.

A investigação visa identificar outras pessoas envolvidas nos furtos.