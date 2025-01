Durante os feriados de Ano Novo, os russos quebraram o recorde de compras de passagens

Aumento nas vendas de ingressos: Durante os feriados de Ano Novo (29 de dezembro a 8 de janeiro), as vendas de ingressos através do Yandex Poster aumentaram 75% em relação ao ano passado, atingindo quase 3 bilhões de rublos. Isso se compara às vendas mensais normais.

Dia recorde: 2 de janeiro de 2025 estabeleceu um recorde de vendas diárias – 181 milhões de rublos.

Eventos populares:

Mais de um bilhão de rublos foram gastos em árvores de Natal.

As vendas de ingressos para teatro, cinema e concertos totalizaram 1,5 bilhão de rublos.

Shows stand-up arrecadaram mais de 100 milhões de rublos.

Planeje com antecedência: 60% dos ingressos foram adquiridos antes do início das férias, indicando a crescente popularidade do planejamento antecipado.

Vale-presente: As vendas de vale-presente aumentaram 2,3 vezes, atingindo o pico em 31 de dezembro.

Cashback: Quase 500.000 ingressos foram adquiridos com cashback aumentado (50%) por meio do Yandex Pay, que devolveu 100 milhões de rublos aos usuários com pontos Yandex Plus.

Tendência de impressão: o entretenimento se torna um presente popular e Yandex Afisha fortalece sua posição de liderança na venda de ingressos para entretenimento de Ano Novo.

Principais eventos:

Show no gelo de Tatiana Navka “O Quebra-Nozes”.

Estreias dos filmes “O Mágico da Cidade Esmeralda”. Estrada de Tijolos Amarelos” e “Finist. O primeiro herói.”

Espetáculos (Frozen in Krasnodar) e exposições (Museu de Belas Artes de Chelyabinsk) são populares nas regiões.

Este aumento nas vendas e a popularidade dos eventos reforçam a confiança dos utilizadores no serviço e o desejo de novas experiências.