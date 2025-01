Durante toda a década de 2000, a garota legal possuía este marshmal Glitter – a versão do perfume é tão emblemática

(Crédito da imagem: Getty Images / James Devaney)

De volta ao primeiro Aughts emblemático, o corpo do corpo era * essa * garota – e decomposição urbana Madita de Sparky lambido em pó era a rainha das abelhas. Era comestível (questionável, agora que penso nisso), deliciosamente retrô (esse sopro de leopardo!), E o marcador absoluto do Cool. Afinal, Regina George borrifou -a em sua clavícula enquanto se preparava para a aventura da primavera. (História verdadeira, veja a cena do OG!)

A desintegração urbana pode ter dormido o pó corporal em 2013, mas todas as garotas legais que eu conheço ainda me sentem como marshmallows – e Ellis Brooklyn Nova névoa de perfume São alguns segundos para se tornar o HBIC. Abaixo, descubra a versão 2025 do clipe de beleza mais cult de todos os tempos.

Ellis Brooklyn Maisse com marshmallows de penteado e carroceria

Como o seu nome sugere, Marshmallows é pesado nas notas doces, um pouco como os pós corporais que sugam as décadas passadas. É um perfume pegajoso e gourmet, com certeza – a mais sobremesa em toda a carteira de Ellis Brooklyn, eu diria – mas há uma qualidade grelhada que lhe dá um pouco mais antes do seu perfume de baunilha padrão. “É um ingrediente tão inflável e divertido, mas também no perfume, é muito agradável trabalhar”, ” Fundador da Ellis Brooklyn Abelha disse exclusivamente quem usa. “Há um suicídio de qualidade de vontade e também um laticínio natural que é realmente um primo de baunilha dessa maneira”.

Shapiro teve marshmallows no cérebro desde a integração da nota na marca Doce eau de parfum. “As notas gourmet não eram tão populares quando lançamos Sweet no início de 2020”, diz ela. AGORA? O mercado de perfumes explode praticamente com novas maneiras de sentir as horas passadas em uma massa, por isso já era hora de Marshmallow ter seu próprio momento.

No entanto, diferentemente dos sprays (ou pós) do corpo da sacarina, você pode tomar banho durante o dia, Marshmallows Em um chute salgado e um pouco picante – obrigado pelo caramelo, limão, madeira âmbar e músicas leitosas – o que o mantém alto. Pense na praia semore em oposição aos fludrutters. “Não sou necessariamente alguém que está sempre procurando um perfume gourmet”, admite Shapiro. “Então, quando eu entendo perfumes gourmet com perfumistas, sempre sei associar as notas do tipo de sobremesa a algo sofisticado. Estou depois desse equilíbrio entre a deliciosa, mas também a beleza”.

Eu diria que os marshmallows são perfeitamente pregos dessa linha. O limão, embora quase indetectável na mistura, oferece um brilho sólido, enquanto os almíscares leitosos oferecem secagem confortável, mas polida. Alunos também têm um efeito de terra no perfume, o que ajuda Marshmallows Jogue bem com inúmeras combinações de perfumes. “Ele se define muito bem com Pesca Mistos de carroceria, que dá o cheiro de pescar esta atmosfera deliciosa e confortável, “explica Shapiro”. Eu também gosto de marshmallows com Doce eau de parfum– Vamos apenas ampliar a nota de marshmallow existente em doce aqui – e também Leite de baunilha E Amor da Apple. Nos últimos dois, a névoa corporal de marshmallows perfumada adiciona um chute delicadamente macio. “”

Minha combinação pessoal favorita no momento: marshmallows e baunilha pecado

E por ser uma névoa corporal, o que significa que ela contém uma quantidade menos concentrada de óleo de perfume, você pode vaporizá -lo com abandono sem medo de se sentir muito doce. Instantaneamente, lembro -me desses escuros e iniciantes de que eu havia realizado meus membros em um spray corporal para poder treinar em uma casa do sexto ano com uma nuvem de tópico de açúcar em meu rastro – você sabe, como todas as garotas legais fizeram isso.

Mais Ellis Brooklyn Ocupável do que eu gosto

Ellis Brooklyn Cabelos de baunilha e névoa corporal de fragmento Se você gosta de aromas de cereja, acredite, você ficará selvagem para o pecado de baunilha. É o meu perfume gourmet frutado favorito, o ponto final. (E, para informações, ele se define lindamente com marshmallows.)

Ellis Brooklyn Salt eau de parfum Cremoso, salgado (daí o seu nome!) E um pouco floral, o sal é um sonho absoluto.

Ellis Brooklyn Miami Nectar Eau de Parfum Eu geralmente me afasto dos aromas feitos de coco (desculpe, mas eles cheiram o protetor solar para mim), mas isso ocorre de certa forma certo. É tão alto e delicioso.

Ellis Brooklyn Baunilha leite eau de parfum Eu sempre sou uma copa de sucção para um perfume de baunilha rico e de bourbon, e este é um dos melhores que eu tentei.

Ellis Brooklyn Apple Love Eau de Parfum A Apple Love me lembra um dia claro de outono. Eu não posso explicar isso. Para mim, é reconfortante e brilhante.

Ellis Brooklyn Bee Eau de Parfum Imagine uma colher de mel rico e dourado dourado com rum. Intrigante, certo? Este é um dos meus perfumes favoritos absolutos para usar o ano todo.

Ellis Brooklyn Super âmbar eau de parfum Amantes de perfume âmbar, você irá bananas nesta mistura arborizada.