No espaço criativo “Saudação, juventude!” Em 21 de fevereiro, um concerto de caridade ocorrerá em apoio aos participantes do SV. O organizador é “bom. Centro” com o apoio da administração da cidade.

Como parte do programa, uma feira de produtos manuais será organizada. A operação de sites interativos é fornecida com a participação de voluntários. A assistência humanitária será organizada para o pessoal militar na área operacional militar especial. Todos os fundos coletados serão direcionados para a compra de equipamentos, equipamentos técnicos e as coisas necessárias para os combatentes.

O solista do Tramp Time Vitaly Sinitsyn Group foi convidado como convidado. Ele é poeta e compositor, vencedor da primeira competição de palco da Russiana na nomeação “para as vozes”. No ano passado, Vitaly recebeu a medalha “voluntária russa”.

