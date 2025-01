Durante Uttarayan, o turismo em terraços decola em grande estilo na Velha Ahmedabad para competições de kite

As ruas fervilham com gritos entusiasmados de “Kai Po Che” (cortei a pipa) e um céu pontilhado de pipas de todas as cores possíveis – esta é Ahmedabad na temporada Uttarayan de 14 a 15 de janeiro. No entanto, este estado de espírito é exclusivo da cidade murada da antiga Ahmedabad, que tem uma densidade muito elevada de casas e os telhados estão interligados ou separados por apenas alguns metros. Se o congestionamento foi o que fez com que muitos residentes saíssem da cidade velha de Ahmedabad, é o mesmo motivo que torna a área atraente durante Uttarayan (Makar Sankranti). Essa mania de estar na cidade velha de Ahmedabad estimulou um novo negócio, o turismo em terraços, e os proprietários estão alugando seus telhados por dois dias para competições de kitesurf e tempo para a família.

Escritórios e agências de viagens da nova era entraram em ação para aproveitar a oportunidade. E há ainda os pacotes turísticos no terraço que incluem bebidas de boas-vindas, til-chikki, jalebi, puri e undhiyu, música e massagens para acalmar mãos e ombros stressados.

Embora o turismo em terraços na cidade velha de Ahmedabad tenha começado há alguns anos, recentemente ganhou impulso não apenas em Gujarat, mas até mesmo nos NRIs de Maharashtrian e Gujarati que alugam terraços para Uttarayan.

Existem páginas no Facebook que ajudam a conectar entusiastas de kitesurf com proprietários de casas e consultas no Reddit sobre como conseguir terraços para alugar em Old Ahmedabad.

O facto de ter ganho popularidade pode ser comprovado pelo facto de as agências de viagens estarem agora a oferecer pacotes de aluguer de terraços, onde as pessoas podem alugar o seu terraço por um ou dois dias durante Makar Sankranti. O pacote vem com decorações e comidas e bebidas festivas para as pessoas.

Dependendo de quantas pessoas desejam alugar um terraço, elas estarão vinculadas ao proprietário. Tudo isso por amor às pipas.

As pipas são um grande negócio em Gujarat. O estado é o maior contribuinte para a produção de pipas da Índia, com 40%, relata o PTI.

Portanto, não é surpresa que a antiga Ahmedabad de Gujrat, considerada a melhor área para empinar pipas, tenha um próspero terraço turístico.

Old Ahmedabad tem de 400 a 500 terraços que podem ser usados ​​para turismo em terraços, e os proprietários podem ganhar até Rs 1 lakh apenas nesses dois dias, de acordo com pessoas envolvidas no negócio de turismo em terraços na cidade.

Os terraços são decorados a cada temporada de Uttarayan para competições de kitesurf. (Imagem: Ajay Modi)

CONECTE PESSOAS COM PROPRIETÁRIOS, TERRACE BUREAU EM AHMEDABAD

Para o agente de viagens Ajay Modi, um dos maiores agentes de aluguer de esplanadas em Ahmedabad, Ajay Modi da Ajay Travels, esta oportunidade surgiu quando foi submetido a uma cirurgia de substituição do joelho e teve de mudar de casa. Ele decidiu alugar seu terraço para obter uma renda adicional. Depois começou a alugar os terraços das suas três casas para a festa.

Quando recebeu uma resposta positiva a este negócio, começou a criar pacotes de terraços para a temporada de Uttarayan também para outros.

“Comecei pacotes turísticos em terraços porque a cidade fica cheia de alegria durante Uttarayan”, disse Ajay Modi ao India Today Digital.

Também está tentando expandir o turismo em terraços e abrir o que orgulhosamente chama de “escritório em terraço”, semelhante aos escritórios de casamento, acrescentou. Isso, diz ele, ajudaria a conectar um grande número de proprietários dispostos a alugar terraços com aqueles que procuram telhados para empinar pipas durante Uttarayan.

“As pessoas vão ver as fotos do terraço e escolher qual querem. Quero desenvolver isso”, disse.

As tarifas do terraço variam de Rs 1.999 a Rs 2.999 por pessoa, dependendo das necessidades e instalações.

“Cada uma das minhas esplanadas tem capacidade para 12 pessoas. Eles estão disponíveis por Rs 3.000 por pessoa em Uttarayan e Rs 2.000 por pessoa em Vasi-Uttarayan (15 de janeiro)”, disse ele.

CONSULTAS SOBRE ALUGUEL DE TERRAÇOS NA TEMPORADA DE CRESCIMENTO DE UTTARAYAN

Embora tenha alugado suas três casas, ele também conectou muitos proprietários de Ahmedabad com aqueles que procuravam terraços.

Modi recebeu mais de 100 consultas sobre aluguel de terraço nesta temporada e ajudou a alugar outras 25 casas pela cidade.

Meeta Shah, uma moradora que aluga o seu terraço, disse que a procura foi maior este ano. “Eu cobro Rs 3.000 por pessoa e forneço lanches e comida”, disse Shah.

Mayur Dave, outro residente de Old Ahmedabad que aluga seu telhado, disse que recebeu uma boa resposta este ano, com perguntas de Maharashtra, incluindo Pune, e até mesmo de NRIs.

Os moradores dizem que as pessoas que se mudaram para outras partes da cidade e vivem em sociedades habitacionais sentem saudades da experiência de empinar pipas oferecida pelas varandas interligadas da cidade velha.

Existem várias plataformas online onde as pessoas verificam e reservam varandas para a celebração de Uttarayan.

Plataformas como um grupo do Facebook chamado My Terrace e agências de viagens locais desempenham um papel fundamental para ajudar as pessoas a encontrar um terraço.

Para Diwanji ni Haveli em Sankdi Sheri, Khadia, dúvidas sobre aluguel de terraço também surgem a cada temporada de Uttarayan.

“Nossa esplanada tem capacidade para 100 pessoas, mas limitamos a 50 convidados para uma melhor experiência. Os pacotes variam de Rs 1 lakh a Rs 2 lakh”, disse Rupesh Salot, o proprietário do haveli, ao Ahmedabad Mirror.

“Proporcionamos um ambiente acolhedor com bebidas, petiscos, decoração e todas as comodidades necessárias para que as competições de kite ocorram sem problemas”, acrescentou Salot.

Este Haveli também pode ser reservado no Airbnb e em outros sites de viagens.

Estas esplanadas de aluguer tornaram-se uma fonte adicional de rendimento para muitos casais idosos que vivem sozinhos ou que se mudaram da cidade.

“Casais mais velhos, cujos filhos moram em outras cidades, podem alugar seus terraços e ganhar até Rs 1 lakh. Essa receita os ajuda a administrar as despesas”, disse Ajay Modi. “É uma ótima maneira de fazer negócios e ganhar mais dinheiro”, disse ele.