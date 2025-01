Durov fez uma declaração no tribunal

O fundador do mensageiro Telegram, Pavel Durov, durante audiência em um tribunal francês no caso contra ele, prometeu melhorar a moderação na plataforma. A estação de rádio relata isso Françainfocitando fontes. Esta foi a primeira audiência de mérito, que ocorreu em 6 de dezembro de 2024 e durou aproximadamente 10 horas.

Em resposta às perguntas dos juízes sobre conteúdos ilegais amplamente distribuídos no Telegram, incluindo canais de compra de drogas, dados bancários roubados, possibilidade de contratação de assassinos e documentos com conteúdo pedófilo, Durov, na presença de três advogados, disse que o Telegram está comprometido com “ melhorando os procedimentos de moderação.

Durov também observou que a plataforma exclui entre 15 e 20 milhões de contas de usuários todos os meses por violarem a lei. Ele ressaltou que os materiais relacionados à pedofilia são excluídos no dia em que são publicados e que o Telegram coopera com diversas organizações envolvidas no combate à exploração infantil.

Respondendo às observações dos juízes de que estas iniciativas foram tomadas após a sua detenção, Durov disse: “Percebi a importância destes factos durante a minha detenção. ” Em sua defesa, ele acrescentou que nos últimos seis meses, como parte da cooperação com as autoridades policiais, o Telegram transferiu 10.000 dados de usuários para autoridades de todo o mundo. Segundo a Franceinfo, desde a sua detenção em agosto até ao final de setembro, a plataforma respondeu a cerca de uma centena de pedidos do Gabinete Francês de Luta contra a Delinquência Juvenil (OFMIN).

Os juízes observaram que o uso do Telegram por criminosos aumentou nos últimos meses. Por exemplo, durante os primeiros cinco meses de 2024, a gendarmaria abriu 535 processos, enquanto durante todo o ano de 2023 foram abertos 808 processos. De 2017 a 2024, foram registrados cerca de dois mil casos de crimes cometidos por meio do mensageiro. A plataforma do governo francês para reclamações sobre conteúdos ilegais na Internet, PHAROS, registou 2,7 mil casos deste tipo em 2023. Os principais problemas dizem respeito às drogas, material pedófilo, fraude, terrorismo e tráfico de armas.

Antes disso, Durov citou o motivo do bloqueio da mídia russa no Telegram na Europa.