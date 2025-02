E agora, a única inspiração de roupa que você precisa para uma transição sem esforço para a primavera

O limbo da temporada está lá – a primavera está na mente de todos, mas o inverno não vai deixar ir. As manhãs são Nippy, as tardes trazem notas de sol e as noites lembram que ainda é no início do ano. Se você é como eu, mal pode esperar para trocar essas camadas grandes por camadas mais leves. Para lutar contra o delicado do curativo intermediário, chamei meus colegas editores de www, Natalie Gray Herder e Sierra Mayhew. Adornado AG As chegadas mais recentes, chegaram às ruas para mostrar como o curativo de transição é realizado.

Obviamente, os casacos são sempre necessários para viagens frias, mas abaixo estão as roupas de mola que fazem você – pelo menos, pelo menos, com congelamento. A AG continua a ser uma das atualizações de guarda-roupa sem esforço, oferecendo tudo, blusas perfeitamente adequadas para jeans de assinatura (uma comida básica para sempre). Role para ver como Natalie e Sierra estilizam suas escolhas de AG e compre mais peças de primavera do que você deseja usar o momento em que sai.

“Meu estilo de primavera pode ser resumido em uma palavra: inspirado em Scandi. Fico em alerta em termos de tendências de estilo de rua, e esse visual faria muito bem. Novo, mas recentemente vi mais lavagens misturadas e ameaçadas. – Natalie Grey Herder, editora de moda

“Este GA parece reflete perfeitamente meu estilo – sem efeito, educado e versátil – com sua combinação de bases altas e detalhes atenciosos. Shorts jeans estruturados, mas relaxados, a parte superior do tanque por lado convencional e a blusa branca crocante se encontram facilmente para criar uma roupa que Parece em Togque. Sierra Mayhew, editor de moda

