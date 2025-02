"É aí que vou me esconder": Blanco Bang Sanremo, a mensagem no Eva

Um aniversário especial para Em brancoque hoje – segunda -feira, 10 de fevereiro – desligará 22 velas e celebra a chance com um reflexo de dedicado a Festival de Sanremocuja edição 2025 começa amanhã. Embora não esteja sob os protagonistas no palco, o artista ainda estará presente no evento musical como autor de três músicas da corrida: O remédio para mim Por Giorgia” Se você se apaixonar, você morre Por Naemi um Devagar Por Ritmo. Sua última participação como concorrente no evento foi, muito falando, na qual ele chutou a coreografia de flores no palco de Ariston.

Tanta Eu não vou defender os holofotesMas escondido nos bastidores entre as linhas, tive a sorte de escrever. É outro retorno, talvez mais quieto, mas não menos em profundidade. Desejo o melhor para esses grandes artistas, que o palco o ilumina e que as músicas encontrem uma casa nos corações do ouvinte “.





Blanco deixou toda a sua marca na história do festival e venceu em 2022 com HorrorCombinado com Mahmood. E Mahmood é um dos rostos de Sanremo 2025, escolhido por Carlo Conti – diretor artístico e maestro – Como co-empresa da quarta noite ao lado de Geppi Cucciari.