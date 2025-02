"É apenas a minha impressão, mas …": Gaia terminou de cantar e é imediatamente acusado, o caso em Sanremo

UM Sanremo Aí vem a corrida de canto. Após semanas de espera, os 29 grandes nomes se apresentam no palco de Ariston. E para abrir a noite, Carlo Conti estava deixando uma coisa clara com uma homenagem a Ezio Bosso: o protagonista deste ano será apenas música.

Sem monólogos, apenas grandes pontuações, nozes, palavras e música. E assim para abrir a corrida, foi Gaia Com “Eu ligo, vou te ligar”. Uma versão realmente sublime que, no entanto, imediatamente causou alguém nas mídias sociais. De fato, muitos notaram uma estranha semelhança entre a música cantada por Gioia e a de Mahmood no ano passado. Além disso, uma controvérsia de Sanremo com acusações de plágio entre cantores nunca falha. Mas desta vez há realmente a malignidade de querer ver semelhanças entre a música de Gioia e a de Mahmood. Mas cuidado, há um pequeno detalhe. Mahmood está de fato entre os condutores desta edição. De fato, além de Carlo Conti, ele estará no palco de Ariston para liderar uma das noites de Kemresse com ele. Quem sabe, talvez seja uma hélice para confortar a alegria e encorajá -la. Os leões do teclado permanecem assim. E no festival, sempre procuramos controvérsias a todo custo.