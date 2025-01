"É apenas o primeiro passo". Bárbara Berlusconi se alegra após concordar com separação de carreiras

“Ontem é apenas um primeiro passo.” Dito isto, após a luz verde para a reforma da justiça constitucional, é Bárbara Berlusconi. A filha de Sílvio Berlusconi fala de “um grande significado simbólico. Isso certamente beneficiaria meu pai, que lutou durante toda a vida por um Judiciário imparcial e menos politizado.” Entrevistada pelo Tg1, a empresária comenta a separação das carreiras dos magistrados. Para ela, “separar as carreiras dos magistrados judiciais e julgadores é essencial para atingir este objetivo. Apraz-me constatar que parte da oposição também partilha desta disposição”.

Ontem, quinta-feira, 16 de janeiro, a Câmara aprovou a separação de carreiras com 174 votos a favor, 92 votos contra e 5 abstenções. É a primeira das etapas parlamentares necessárias para a aprovação do projeto de Constituição. Na verdade, está mudando Título IV da Constituição com o objectivo de separar as carreiras dos magistrados do Ministério Público e dos magistrados julgadores. Para o efeito, estão previstos dois CSM: o Conselho Supremo da Magistratura Judicial e o Conselho Supremo da Magistratura Judicial. Outras inovações incluem o sorteio dos membros do CSM e a criação de um Conselho Superior de Disciplina. O ministro esteve na Câmara durante a votação Carlos Nórdio.

Enquanto isso, não houve notícias sobre o resultado da votação. As oposições também se dividiram nesta questão, com a Action e a Più Europa, ao contrário dos Pd, M5s e Avs, a votarem a favor, enquanto a Italia viva, embora substancialmente a favor da separação das carreiras dos magistrados, optou pela abstenção porque eram contra foi o empate. de membros leigos e profissionais dos dois CSM.