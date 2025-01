E assim, as celebridades já estão usando a tendência de salto alto mais chique da primavera

Pode estar congelando em grande parte do país agora, mas a primavera vai voltar e nunca é cedo para começar a usar todas as novas tendências possíveis, na minha opinião. E é exatamente isso que a nova It girl de Hollywood, Mikey Madison, está fazendo. Madison continua ocupada promovendo seu filme anorae ela acabou de sair em Nova York vestindo um terninho chique com saia Patou azul bebê e um longo casaco preto com uma tendência de sapato de primavera igualmente chique: salto com tira em T.

Especificamente, Madison usou um par de sapatos com tira em T de couro envernizado Ferragamo. Esta tendência de calçados vampiros, porém refinados, apareceu em várias passarelas S/S 25, e tenho certeza que Madison será uma das muitas celebridades que experimentarão o. tendência de salto chique à medida que nos aproximamos cada vez mais da primavera.

Continue rolando para ver como Madison estilizou seus saltos com tira em T e compre alguns dos melhores pares na internet.

Sobre Mikey Madison

(Crédito da imagem: Raymond Hall/GC Images/Getty Images)

(Crédito da imagem: Raymond Hall/GC Images/Getty Images)

Sobre Mikey Madison: Terno com saia Patou; Saint-Agni Alça superior em couro Ba Shellg ($ 490); Ferragamo Sapatos de couro envernizado Lysandra(US$ 1.090)

Nas passarelas do P/S 25

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight)

Na foto: Christopher Esber Primavera/Verão 25

(Crédito da imagem: Launchmetrics Spotlight)

Na foto: Versace S/S 25

Compre saltos chiques com tira em T

FERRAGAMO Sapatos de couro envernizado Lysandra

Reforma Salto tipo slingback Patty

ZARA Bombas de salto alto com alça

DÔEN Tabitha T-Strap Saltos em camurça preta

Jeffrey Campbell Bombas Filmstar

FERRAGAMO Sandália em T com cabelo de bezerro genuíno Ely

Prada Modellerie Bow Mary Jane Bombas

Amalfi por Rangoni Bombas Lucrezia com alça em T