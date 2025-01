É assim que o público australiano recebe Sinner na final: humilhação brutal para Kyrgios | Vídeo

O dia tão esperado, hoje domingo, 26 de janeiro: dia de Final do Aberto da Austrália. Nós Jannik Pecador em troca de Alexandre Zverevo número um do mundo contra o alemão, para ele um dos adversários mais traiçoeiros de todos os tempos, um dos poucos que tem histórico positivo em confrontos diretos com o fenômeno sancandido.

Foi um torneio difícil para o Sinner, não tanto pelos adversários mas pelos problemas físicos, pense no que aconteceu na partida com Runa Holgeraté aquela doença que abalou a Itália. Além disso, tem como pano de fundo o caso Clostebol, a possibilidade de uma desclassificação que, se ocorresse, seria extremamente injusta.

Então vamos colocar lama nisso Imagemque argumentou em um artigo poucas horas antes da final que o fato de Jannik poder jogar “uma farsa“, isso é porque é sobre ele a sombra do doping se tornaria mais longa. E vamos adicionar também a aprovação disso Novak Djokovic para Zverev: O sérvio, após desistir após o primeiro set da semifinal com o alemão, disse que teria torcido por Alex.





Vamos colocar tudo isso e assistir ao vídeo abaixo, que mostra a entrada do Sinner em campo Rod Leaver Arena para a grande final. Zverev havia entrado pouco antes, mas foi recebido com muitos aplausos até mesmo alguns assobios. Aqui para Sinner não há nem a sombra de um apito: apenas aplausos estrondosos e vivas. Um lindo momento. Para todos, mas provavelmente não para Nick KyrgiosInimigo juramentado do número 1, o australiano pronto para jogar lama e lançar insultos contra Sinner. Sim, a “linha” do australiano Kyrgios foi despedaçada pela multidão australiana…