É assim que usar tênis grandes em Paris sem parecer um turista

Paris está cheia de pessoas elegantes, mas, no momento, a multidão é ainda mais elegante do que o habitual, porque a Semana da Coutadura da Haute está em pleno andamento. Laura Harrier, que nunca perde um passo com suas roupas. E ela apenas mostrou que sabe exatamente como se vestir com os residentes chiques da cidade da luz.

Esse pode não ter sido o caso, mas hoje em dia, os franceses gostam de usar tênis, e um dos estilos que eles favoreceram nos últimos tempos são grandes cestas inspiradas nos anos 90. E seu estilo foi um exemplo perfeito de como se misturar com tênis franceses. Se você não quiser se destacar para parecer um turista na Europa, tome nota.

Em vez de atletismo, os parisienses geralmente revestem seus tênis com mais peças elevadas, como as que Harrier acaba de usar. Ela associou seus tênis clássicos de novo equilíbrio a uma gola alta preta e calça, um longo casaco de couro e um suéter preto envolto em seus ombros. O estilo elegante torna os tênis ainda mais frios do que já são. Continue rolando para ver por si mesmo e comprar a aparência.

(Crédito da imagem: imagens Pierre Suu / GC / Getty Images)

Em Laura Harrier: New Balance Sneakers; Saint Laurent 5 a 7 bolsa de ombro de couro macio (US $ 2650)

Compre o visual

Veda x Reforma Trincheira de couro Beck

Norte CashmeMre Pull with Crew

Para temer Tecido -To -tissue

New Balance 990 sapatos de corrida

Saint Laurent 5 a 7 bolsa de ombro de couro macio

Compre tênis maiores

Salomão XT Track Goretex Sneakers

Sobre Cloudilt Sports Sneakers

New Balance U9060 tênis de urisex

Comprar ASICS GT-2160 tênis