"É azedo como um limão". Joga Alpina Elisa? Espectadores em rebelião Olhar

Quinta -feira, 30 de janeiro, um novo episódio de Sua empresaa pple -show RAI 1 realizada por Stefano de Martino. Mas antes de apresentar o concorrente hoje à noite, o proprietário recebeu o novo representante da região de Veneto. Seu nome é Francesca, ele é de Vicenza e tem uma loja de segunda mão.

“Amigos – disse o Showman Napolitan – hoje à noite de Trento Nosso marechal das tropas alpinas“É Elisa, conhecida pelos espectadores.” No chapéu, no chapéu … “, ele pretendia o estudo. A mulher disse que a paixão pelo uniforme foi transferida para ela pelo avô, que era um veterano da guerra na Rússia.





Como mencionado, Elisa conseguiu conquistar grande parte do público ao longo do tempo. Talvez porque ele tenha escolhido um emprego historicamente reservado para os homens. Ou talvez graças ao seu sorriso magnético e seu sorriso contagioso. Mas também há pessoas que não são viciadas na simpatia do marechal alpino. “Existe um concorrente que não é Azedo como um limão?“Elena escreveu em X.” Intipático “, a observação de Ilaria.