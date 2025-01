É da sua conta, safada tam tam sobre Erasmo e seu primo no final do episódio: "A namorada? Isso me deixaria com raiva"

Todo mundo adora Erasmo. E a sorte finalmente sorri para o ex-traficante de encomendas Basílicapessoa de apoio, que vai para casa com você 100 milhões de euros. O fim de Sua empresao acesso da Rai 1 ao quiz show do horário nobre organizado por Stefano De Martinotambém estava destinado à glória: faltando apenas três pacotes, a concorrente foi acompanhada até o estúdio pela beldade prima Marileneeliminou o único azul, fora 500 euroscom mais dois vinhos tintos muito pesados, 100 mil e 75 milhões de euros. O proverbial “dinheiro seguro” da gestão anterior da Amadeus.

A direção transmite o romance mais comovente ao fundo Romancecom os dois primos passando o episódio abraçados, beijando e se alegrando. Em casa, depois dos feitos heróicos de Erasmo, ela ficou lá amiga Júlia. E os espectadores que comentam X em tempo real estão enlouquecendo.





‘Uma pergunta meio fofoqueira… mas para a namorada eles não te incomodam todos aqueles abraços com o primo???? Para mim Seria um verdadeiro pé no saco“, “Acordei tarde, ela não é namorada dele, mas era aquela das fotos que acabaram de mostrar??”, “Não acompanhei bem no começo, a garota ao lado dele é companheira ou irmã? “. A dúvida de que é legal…





A torcida então derrete no momento da decisão final, quando o médico oferece um pacote de troca mas Erasmo recusa porque o que tem nas mãos o lembra do primo desaparecido. “Erasmo vai e leva 100 mil contra todo mundo olhos malignos e o chupetas“, “Giulia teve sorte afinal”, “Quando ele ofereceu 50k pela segunda vez eu realmente pensei que ele tinha dinheiro, com 45k tive quase 100% de certeza, porque depois de retirar os 300k a oferta tinha muito deveria ter caído mais, mas em vez disso era quase igual e era suspeito”, “75 ou 100 faz pouca diferença, ele conseguiu levar muito dinheiro para casa”, “Faz muito tempo que você não via um final assim uau!!!”, “Erasmo, vem cá, deixa eu te abraçar”, “As palavras do Erasmo que guarda seu pacote em memória do primo são muito comoventes”, “Porém, sou professor como o Erasmo na minha escola, NUNCA o vi e agora também rico…”, “Erasmo, o professor de apoio e de apoio a todos os entregadores de encomendas Sua empresaquem ganha dinheiro com segurança. Começo a chorar, porque uma vez um dos meus protegidos ganha alguma coisa”, “Jogo maluco, o Erasmo jogou muito bem, aconteça o que acontecer, ele vai voltar para casa com uma bela quantia”.