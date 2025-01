Moscou: O presidente russo Vladimir Putin Echo pronto para conversas com os Estados Unidos em uma ampla gama de problemas. Em uma entrevista à televisão estatal russa, Putin elogiou Trump como um “homem inteligente e pragmático” que se concentra nos interesses dos Estados Unidos.

“Sempre tivemos um relacionamento comercial, pragmático, mas também confiável com o atual presidente dos Estados Unidos”, disse Putin. “Ele não pôde discordar dele que, se tivesse sido presidente, se eles não tivessem roubado sua vitória em 2020, a crise que surgiu na Ucrânia em 2022 poderia ter sido evitada”. Recuse -se a aceitar sua derrota nas eleições de 2020.

Trump também disse repetidamente que não teria permitido que o conflito começasse se estivesse no cargo, apesar de ser presidente quando os combates cresceram no leste do país entre as forças de Kiev e os separatistas alinhados com Moscou, antes Putin é enviado. Dezenas de milhares de tropas em 2022. Na quinta -feira, Trump disse à Fox News que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy deveria ter feito um acordo com Putin para evitar o conflito.

Putin enfatizou sexta -feira que está aberto a conversas, mas apontou a decisão de Zelenskyy 2022 de descartar negociações com Moscou. “Como é possível fazer conversas se forem proibidas?” Putin disse. “Se as conversas começarem no quadro legal existente, elas seriam ilegítimas e os resultados dessas conversas também poderiam se declarar ilegítimos”. Ele também disse que os Estados Unidos e a Rússia têm muitos outros elementos em sua agenda, incluindo controle de armas nucleares e problemas econômicos.

“Podemos ter muitos pontos de contato com a administração atual e procurar soluções para questões -chave”, disse Putin. Ele disse que as sanções contra a Rússia introduziram durante o primeiro mandato de Trump e, sob a administração de Joe Biden, haviam prejudicado os interesses dos Estados Unidos, minando o papel do dólar no sistema financeiro global.

Putin descreveu Trump como “não apenas inteligente, mas como um homem pragmático”. “Acho difícil imaginar que isso tomaria decisões que prejudicariam a economia americana”. “É melhor nos encontrarmos e termos uma conversa tranquila sobre todas as questões de interesse dos Estados Unidos e da Rússia com base nas realidades de hoje”, disse Putin.

Ele apontou que, como os principais produtores de petróleo e as principais potências industriais, a Rússia e os Estados Unidos não estão interessados ​​nos preços mundiais do petróleo serem muito baixos ou muito altos. “Temos coisas para conversar”, disse Putin. Falando por vídeo da Casa Branca para o Fórum Econômico Mundial Anual em Davos, na Suíça, na quinta -feira, Trump disse que a aliança da OPEP+ dos países exportadores de petróleo compartilha a responsabilidade dos quase três anos de conflito na Ucrânia porque mantinha os preços do petróleo também alto. .

“Se o preço caísse, a guerra da Rússia-Ucrânia terminaria imediatamente”, disse ele. As vendas de energia fazem grande parte dos lucros da Rússia. Quando perguntado sobre os comentários de Trump, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a opinião de Moscou de que o conflito foi causado pela recusa do Ocidente em levar em consideração os interesses de segurança russos.

“O conflito não depende dos preços do petróleo”, disse Peskov em uma conferência telefônica com jornalistas. “O conflito está em andamento devido à ameaça à segurança nacional da Rússia, à ameaça aos russos que vivem nesses territórios e à recusa dos americanos e europeus de ouvir as preocupações de segurança da Rússia. Não está ligado aos preços do petróleo.

Na quarta -feira, Trump ameaçou impor tarifas e sanções rígidas à Rússia se um acordo não for alcançado para acabar com os combates na Ucrânia. Peskov disse que Kremlin estava seguindo de perto as declarações de Trump e apontou que ele impôs uma série de sanções em seu primeiro mandato. Ele disse que Moscou “ainda está pronto para um diálogo igual, para um diálogo mutuamente respeitoso”. “Esse diálogo ocorreu entre os dois presidentes durante a primeira presidência de Trump. E estamos aguardando sinais que ainda não recebemos ”, disse Peskov.