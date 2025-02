É hora de eu me possuir – eu trocei meu óleo de luxo por esses £ 10 de uma semana atrás

Como editor de beleza, tentei inumerável Óleos labiais. Eu sou o tipo de pessoa que nunca tem mais de dois metros do meu protetor labial e que tem um óleo labial em cada bolsa que tenho. Além disso, como uma pessoa que tem lábios particularmente sensíveis, tendem a me manter fiel aos produtos que funcionam para mim.

Então, eu me considero incrivelmente exigente com o que coloquei nos meus lábios. Do óleo labial Dior ao tom de mérito, geralmente sou influenciado por marcas de luxo e pelas embalagens elegantes que as acompanham. Foi até eu descobrir Óleos labiais de Byoma (£ 10).

Byoma Liptide Ph Lip Oil

O que eu estava mais animado para experimentar foi o Óleo de lábio de pH liptide (£ 10). Este óleo de lábio reage com os níveis naturais de pH da sua pele, que promete fornecer um enxaguamento rosa personalizado nos lábios enquanto hidratam e apagados.

A fórmula em si é um óleo macio que cobre os lábios com um brilho de vidro, sem a aderência que você geralmente recebe com um lábio tradicional brilhante. O aplicador de corça extracurrante abraça os lábios e concede a quantidade certa de produto em uma única varredura. Até agora, uma ótima primeira impressão.

Ele também possui um tipo leve de fragrância, mas não é extremamente perceptível nos lábios.

Melhor para: Aqueles que têm lábios secos que querem um mancha rosa feita sob medida Ingredientes -chave: Peptídeos, óleo de abacate, óleo de tamanu

Depois de usar o óleo labial por Byoma Liptide Ph

Um ou dois minutos depois de escorregar no óleo dos lábios, notei uma cor rosa que apareceu nos meus lábios. Geralmente não sou uma pessoa rosa, mas surpreendentemente gostei do resultado do tom reativo do pH.

O óleo dos lábios permanece principalmente claro, mas dá aos seus lábios uma mancha de aparência natural abaixo, portanto, mesmo que o brilhante esgote, você pode desfrutar de uma suspeita de cor.

O óleo labial parece realmente nutritivo. Eu compararia com a sensação de usar um protetor labial espesso ou uma máscara labial, mas com o telescópio de um lábio brilhante. Ele tem uma sensação mais de almofada nos lábios do que a deslizamento sedoso de um óleo labial mais fino. Por esse motivo, descobri que era mais durável do que os outros óleos para os lábios que eu tentei.

Quanto aos meus lábios, eles se sentiram intensamente hidratados muito tempo depois que o brilhante se desgastou, sem suspeita de seca.

Duas horas após a aplicação

Acima, o ponto rosa cuida de algumas horas de desgaste. Mesmo que o óleo labial tivesse se dissipado, a sombra rosa certamente é sempre perceptível e permanece fiel à sombra inicial que se desenvolveu quando eu a apliquei inicialmente. Nesta fase, meus lábios sempre se sentiam alimentados e hidratados.

Óleo labial por Byoma Liptide

Se você preferir uma fórmula clara do seu óleo labial, este este para você. Possui o mesmo anrsenal hidratante de ingredientes (peptídeos, abacates e óleos de tamanu) em uma fórmula de óleo labial brilhante.

Melhor para: Aqueles que têm lábios secos que querem um acabamento claro e brilhante Ingredientes -chave: Peptídeos, óleo de abacate, óleo de tamanu

Depois de usar o óleo labial por Byoma Liptide

Novamente, o maior aplicador está generosamente revestindo os lábios em um espelho vítreo brilhante que instantaneamente fez meus lábios e sentirem Dodus. Incrivelmente, como a versão pH, ela não tem uma pitada de adesão e a fórmula deixa meus lábios mais macios e hidratados. Alguns óleos labiais tendem a secar ainda mais meus lábios, mas esse não é o caso.

Ele parece super desgastado sozinho, mas também associado a um lápis labial. Eu usei o meu com um pouco Lápis de lábio de acabamento sustentável de Rimmel em cappuccino (£ 4) aqui e eu amei o resultado.

O veredicto

Como um antigo esnobe de óleo de lábios, posso dizer que esses óleos labiais de 10 libras de Byoma são brilhantes. Se você deseja uma fórmula de óleo labial acessível que compete com alguns dos colegas de luxo, vale a pena tentar.

Eu recomendaria fortemente experimentar a versão PH, que lhe dará uma boa luta de rosa muito tempo depois que o óleo dos lábios foi transportado. Ou, se você é mais minimalista, sugiro que você opte pela versão clara, que parece muito desgastada sozinha ou com seu lápis labial favorito para uma combinação diária de lábios. Na faixa de Byoma, os lábios também são uma máscara labial, que é uma excelente adição se você deseja aproveitar os efeitos hidratantes da fórmula durante a noite.