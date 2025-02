É hora de se livrar de nossas camisetas de bebês para esta tendência de camiseta em 2010, Bella Hadid acabou de usar?

Não tivemos uma nova tendência de camiseta por um minuto, mas acho que 2025 mudará isso. Para começar, já vemos o retorno de 3/4 camisetas, e Bella Hadid sozinha colocou outra no meu radar quando ela foi fotografada em Beverly Hills neste fim de semana.

Como tenho certeza de que você sabe, as camisetas de bebês (também conhecidas como camisetas ligeiramente altas) dominaram o mercado de camisetas de 2020 até agora, mas a camisa de Hadid estava acesa no oposto disso, e foi aquele que tem que tem Não está na estratosfera da moda desde os anos 2010. O decote para trazer para o ombro (não posso dizer que não faço isso há doze anos). E ela usava de uma maneira muito Bella Hadid – como um vestido com botas de cowboy e uma bolsa daim Balenciaga.

Se você confia no gosto de Hadid e espera trocar camisetas por algo que todo mundo ainda não usa (ainda), role para ver seu estilo e comprar algumas camisetas gráficas de grandes dimensões que são um pouco mais fáceis de colocar as mãos do que um vintage .

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Bella Hadid: Balenciaga A bolsa da cidade comum (US $ 2900)

Compre camisetas gráficas de grandes dimensões

