"É impossível, inimaginável, a dor é muito forte": Luto muito sério ao Enzo Miccio

Luto muito sério Enzo Miccio. O parceiro histórico morreu Laurent Miralles. Dar o anúncio foi o próprio Miccio com uma mensagem nas mídias sociais: “É impossível, inimaginável, a dor é muito forte, difícil de aceitar”, lê as palavras dolorosas. Momentos serenos de seu relacionamento. Boa viagem Laurent, você fica comigo no meu coração para sempre “, ele ainda diz. Os dois quebraram alguns meses atrás. O relacionamento deles durou cerca de seis anos e Miccio disse em um recente interdivista na Vanity Fair: “Eu me deixei há dois meses, mas trabalho nisso”, explicou.

“Depois que tive que lidar com o corpo e a mente, agora tenho que lidar com meu coração, trabalhar comigo mesmo para que ele possa curar as histórias que vivo, água e guardá -lo. Se eu encontrei a pessoa certa um dia, Eu não cancelaram isso com civilha, mas agora, dado que as peças de um relacionamento, não consigo pensar nisso Miccio Eles recebem todo o carinho de seus fãs com mensagens de condolências que invadiram as mídias sociais.