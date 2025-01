“É muito importante que as pessoas tenham orgulho de serem alemãs.” Elon Musk falou no congresso do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha

O bilionário e dono da rede social X Elon Musk falou por videoconferência no congresso do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD). Isto é relatado por Die Welt.

Em 25 de janeiro, o partido iniciou oficialmente a sua campanha eleitoral antes das eleições para o Bundestag, que serão realizadas dentro de um mês.

EM começo discurso, Musk teve problemas para se comunicar e disse: “Você pode me ouvir? Se sim, levante a mão ou algo assim.” Depois disso ele riu. O empresário provavelmente estava brincando sobre as críticas que recebeu por seu gesto, que lembrava a saudação nazista.

Num discurso transmitido num telão, Musk disse que a AfD é a melhor esperança da Alemanha. Na sua opinião, “é muito importante que as pessoas na Alemanha tenham orgulho de serem alemãs”. O atual governo federal claramente não está interessado na “saúde e no bem-estar do povo alemão”, disse Musk. Ele acrescentou que, em vez disso, “o governo está sufocando agressivamente a liberdade de expressão”.

“É normal ter orgulho de ser alemão. É bom que você tenha orgulho da cultura alemã e dos valores alemães e não os perca. É importante não perder (a sua identidade) no multiculturalismo, que destrói tudo”, disse Musk.

Musk acrescentou que, em sua opinião, agora na Alemanha eles estão “muito focados” nos acontecimentos do passado. “As crianças não devem ser responsabilizadas pelos pecados dos seus pais”, acrescentou o bilionário.

“Vocês estão lutando pelo grande futuro da Alemanha”, disse Musk sob os aplausos das 4.500 pessoas reunidas no salão.

No final de dezembro de 2024, Musk expressou o seu apoio ao partido Alternativa para a Alemanha antes das próximas eleições parlamentares. “Apenas a AfD pode salvar a Alemanha”, escreveu Musk na sua rede social X. A candidata alternativa a chanceler, Alice Weidel, respondeu ao tweet, dizendo que Musk estava “absolutamente certo” na sua opinião. Depois disso, o Bundestag iniciou uma inspeção. As autoridades estão verificando se as declarações de Musk violam a lei dos partidos políticos alemães.

O presidente francês Emmanuel Macron acusou Musk de interferir nas eleições alemãs, e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez afirmouque o empresário “incita ao ódio e apela ao apoio aos herdeiros do nazismo”.