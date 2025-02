"E não é fofo …". Microfones pequenos, Outsy Outsnce: Selvaggia Lucarelli fulmina a todos

Claudio Brigliedo 16 de fevereiro de 2025

“A Retórica Song”, com “um excesso de romantização de uma doença selvagem”. Selvaggia Lucarelli vem do coro e de tudo no pós -festival, do qual ele é comentarista, ele bate com força em Simone Cristicchi e quando você será pequeno, uma das músicas mais apreciadas do festival e dedicado à mãe doente de Alzheimer’s . “Não há parte, o doloroso – ele sublinhou – a batida que vem da fadiga na gestão dessa doença pelos membros da família”.

Cristicchi ficou esportivo: “O meu é uma música espiritual, não quer ser um arquivo médico”. Isso também é discutido em La Vita no Live, no RAI 1.

No estúdio, convidados de Alberto Matano, há o coreógrafo Luca Tommassini e a jornalista Marinella Venegoni. Em conexão, no entanto, há Selvaggia que confirma seus pensamentos e define a música de Cristicchi “Ampoloso e retórica”.

“É pior do que eu”, responde Venegoni sobre Lucarelli, que protesta. “Ele era irônico”, eles respondem do estudo. Enquanto isso, Matano faz contato com Sanremo, onde o condutor da quinta-feira é Elettra Lamborghini. A direção a enquadrou, mas esqueça de eliminar os microfones dos outros convidados. “Mamma Mia, fiz um amigo”, murmurei Venegoni, com Tommassini que a faz: “Ele esperava ansiosamente”, tudo claramente acostumado a Lucarelli. Ele ouve e levanta o braço. “O que está acontecendo?” Matano pergunta. «Acontece que ouço tudo o que seus convidados dizem sobre mim, diga a ele que ele não deve me deixar sentir. Um diz “minha mãe”, diz o outro “Isso apenas esperou por isso”, não é fofo … “.

“Não fale mal sobre Selvaggia!” Elettra íntimo. O proprietário retoma a palavra: «Se algo desagradável foi dito, peço desculpas. Você sabe o que está entre nós, ainda sublinha Matano, abordando Selvaggia -eu queria você aqui porque você é uma posição única. Sinto muito se era algo desagradável ». “Mas você não disse isso”, Lucarelli ainda o liberta. E novamente, Venegoni é forçado a apontar: era ironia. Do céu, e talvez um pouco extraviado ».