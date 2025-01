É necessária uma melhoria urgente de competências para criar 78 milhões de novos empregos até 2030: Relatório do Fórum Económico Mundial | Notícias do mundo

Genebra: O Fórum Econômico Mundial (WEF) afirma que a interrupção do emprego será equivalente a 22% dos empregos até 2030. Em um relatório divulgado na terça-feira intitulado ‘Relatório sobre o Futuro do Emprego 2025’, o FEM afirma que serão criados 170 empregos, milhões de novos empregos e 92 milhões de empregos serão eliminados, resultando num aumento líquido de 78 milhões de empregos até 2030. Com base em dados de mais de 1.000 empresas, o relatório conclui que a lacuna de competências é o obstáculo mais importante à transformação empresarial nestas empresas. Quase 40% das competências exigidas para os empregos têm de mudar e 63% dos empregadores afirmam que o principal obstáculo é o conjunto certo de competências.

O relatório afirma que, de cada 100 trabalhadores da força de trabalho global, prevê-se que 59 necessitem de reciclagem ou melhoria de competências até 2030, mas destes 11 é pouco provável que a recebam, sugerindo que mais de 120 milhões de trabalhadores correm o risco de serem despedidos. o médio prazo. O relatório analisa que se espera que as competências tecnológicas em inteligência artificial (IA), big data e cibersegurança registem um rápido crescimento na procura, mas as competências humanas, como o pensamento criativo, a resiliência, a flexibilidade e a agilidade, continuarão a ser revistas. As pessoas que combinam os dois tipos de competências tornar-se-ão cada vez mais cruciais num mercado de trabalho em rápida evolução.

Embora os avanços na inteligência artificial e nas energias renováveis ​​estejam a remodelar e a impulsionar o mercado, a linha da frente e as funções essenciais em sectores como os cuidados e a educação registarão o maior crescimento do emprego até 2030. Till Leopold, Chefe do Trabalho, Salários e Criação de Emprego no World Economic Forum, afirma que “Tendências como a IA generativa e as rápidas mudanças tecnológicas estão revolucionando as indústrias e os mercados de trabalho, criando oportunidades sem precedentes e riscos profundos”.

Leopold acrescentou: “Chegou a hora de as empresas e os governos trabalharem juntos, investirem em competências e construírem uma força de trabalho global equitativa e resiliente”.

O relatório afirma que os cargos da linha da frente, incluindo trabalhadores agrícolas, motoristas de entregas e trabalhadores da construção, serão os mais procurados e deverão registar o maior crescimento do emprego em termos absolutos até 2030. Aumentos significativos também são projetados para empregos de cuidados, como profissionais de enfermagem e especialistas em educação. . , como os professores do ensino secundário, e as tendências demográficas estão a impulsionar o crescimento da procura em sectores essenciais.

Entretanto, espera-se que os avanços na inteligência artificial, na robótica e nos sistemas energéticos, especialmente nas energias renováveis ​​e na engenharia ambiental, aumentem a procura de funções especializadas nestes domínios. No entanto, funções como caixas e assistentes administrativos serão incluídas no setor em rápido declínio, mas serão agora acompanhadas por funções como designers gráficos, à medida que a IA generativa remodela rapidamente o mercado de trabalho.

Enquanto metade dos empregadores a nível mundial planeia reorientar os seus negócios para tirar partido de novas oportunidades, a IA está a remodelar os seus modelos de negócio. Embora 77% dos empregadores planeiem melhorar as competências dos seus trabalhadores, 41% planeiam reduzir a sua força de trabalho à medida que a IA automatiza certas tarefas.

O relatório do Fórum Económico Mundial afirma que é necessária uma acção urgente e colectiva por parte do governo, das empresas e da educação para colmatar as lacunas de competências, investir em iniciativas de reciclagem e melhoria de competências e criar caminhos acessíveis para empregos e competências que registam um rápido crescimento na procura. A Reunião Anual do Fórum Económico Mundial 2025, que terá lugar em Davos-Klosters de 20 a 24 de janeiro, reúne líderes mundiais sob o tema Colaboração para a era inteligente.