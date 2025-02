‘E nós?’: A última defesa dos Estados Unidos. Notícias da Índia

Ao reiterar suas posições para conceder US $ 21 milhões à Índia para “participação eleitoral” na sexta -feira (horário local), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou o nome do primeiro -ministro Narendra Modi pela primeira vez.

Em seu último ataque, no meio de uma luta política sobre o assunto em casa, o presidente dos Estados Unidos mencionou claramente os fundos separados da USAID para a Índia e Bangladesh. Isso vem em contradição com o relatório da Indian Express que afirmou que o subsídio foi sancionado por Dhaka e não por Nova Délhi.

No terceiro dia consecutivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reitera sua reivindicação sobre os esforços de financiamento da USAID para promover a participação dos eleitores na Índia. Ele diz: “Estamos dando US $ 21 milhões para a participação eleitoral na Índia. E quanto a nós? Eu também quero a participação dos eleitores. Mas o que ele sabe sobre o dele … pic.twitter.com/vtch3lr21r– Amit Malviya (@amitmalviya) 22 de fevereiro de 2025

Trump, que já havia deixado sugestões de que os fundos poderiam ter sido usados ​​para entrar nas pesquisas de 2024 Lok Sabha sem dar nenhuma evidência, tomou o nome do primeiro -ministro em seu último comentário. “US $ 21 milhões vão para o meu primeiro -ministro Narendra Modi e a Índia para a participação dos eleitores. Estamos dando US $ 21 milhões para a participação eleitoral na Índia. E nós? Quero uma participação de eleitores também”, disse Trump.

Além disso, ele declarou que US $ 29 milhões em fundos da USAID foram concedidos a Bangladesh por “fortalecer o cenário político”. “US $ 29 milhões em Bangladesh foram para uma empresa que ninguém ouviu. Apenas duas pessoas estavam trabalhando nessa empresa”, disse Trump.

O chefe de células do BJP, Amit Malviya, levou à plataforma de mídia social X e publicou o vídeo, atingindo o relatório e a oposição, que o citou para atacar o partido de açafrão. “No terceiro dia consecutivo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou sua reivindicação sobre os esforços de financiamento da USAID para promover a participação dos eleitores na Índia … mas o que você sabe sobre as despesas do seu próprio país? Melhor! ” Malviya disse na posição.

Na sexta -feira, a Indian Express publicou um relatório de pesquisa que afirmava que Nova Délhi não havia recebido fundos da USAID para nenhum projeto relacionado à pesquisa desde 2008. O relatório também revelou que o único subsídio da USAID no valor de US $ 21 milhões para a participação de voto foi sancionado por Um projeto em Bangladesh em 2022.