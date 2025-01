É o primeiro-ministro Narendra Modi? O cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath, cria buzz com um misterioso trailer de podcast

O cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath, criou um burburinho nas redes sociais na quarta-feira, quando lançou um teaser do próximo episódio de sua série de podcasts, ‘People By WTF’.

Compartilhando um pequeno clipe, Nikhil Kamath pôde ser ouvido contando uma reunião anterior com um convidado em Bengaluru durante uma conferência de startups. Ele lembrou a este último que estava fazendo as perguntas enquanto o convidado ficava sentado por uma hora.

Ele não revelou o nome do convidado do episódio.

Ao postar o clipe, onde as palavras de Nikhil Kamath podiam ser ouvidas em hindi, ele disse: “Você pode não se lembrar, mas isso aconteceu há alguns anos, quando você visitou Bengaluru para conhecer pessoas da startup (ecossistema). Sua última reunião da noite foi conosco. Mesmo assim, fui eu quem lhe fez perguntas enquanto você ficava sentado conosco por uma hora.

Apesar de não revelar o nome do convidado, as risadas deste ecoaram que não era outro senão o primeiro-ministro Narendra Modi. No entanto, não há confirmação disso.

Se a especulação for verdadeira, esta será a primeira vez que o PM Modi estará em um podcast. O primeiro-ministro Modi já apresenta ‘Mann Ki Baat’ e participou em várias entrevistas televisivas, mas nunca apareceu num podcast.

Pouco depois de o vídeo ser compartilhado no X, ele obteve 999,6 mil visualizações e as pessoas reagiram rapidamente.

Aqui estão algumas reações: Um deles escreveu: “Estou curioso para saber por que Raj Shamani não será capaz de fazer isso até agora”.

Um segundo escreveu: “Tenho que aplaudir o PM Modi. ELE EVOLUI com o tempo como nenhum outro político. Ele sabe onde encontrar conexão com os jovens. Não ficaremos surpresos se a partir de agora políticos de todas as esferas da vida tiverem conversas fluidas, mais na forma de discussão do que entrevistas tradicionais em canais de notícias televisivas. É bom ver que o espírito empreendedor está surgindo no país.”

Um terceiro comentou: “Alerta de spoiler: este podcast será o podcast mais polêmico e comentado do primeiro trimestre de 2025”.

“Espero que contenha algumas questões difíceis sobre o estado atual do país e o crescimento futuro”, escreveu um quarto usuário.

Um quinto usuário escreveu: “Modi ji lança golpe após golpe desde o primeiro dia de 2025”.

“Estou feliz que os políticos estejam adotando as mídias sociais. Isso é importante porque com certeza sua equipe lerá os comentários e as pessoas terão mais voz para compartilhar suas opiniões, o que não acontece nos canais tradicionais”, disse um sexto usuário.

