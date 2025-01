"É pacífico, o tecido é encontrado. Então …": Wada, advogada Gela Jannik Sinner

Jannik Sinner, número um no mundo e Van de Derde Slam, o segundo consecutivo no Aberto da Austrália, está localizado no centro do arquiteto e uma história delicada que pode levar a uma desqualificação do esporte. Lá Positividade para o clostebolEncontrado durante os cheques anti -desdobramentos, será considerado pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS) por Lausanne nos dias 16 e 17 de abril. Uma situação que, além dos aspectos legais, poderia ter importantes consequências esportivas e econômicas, dados os contratos milionários e o patrocínio do tenista.

O advogado Angelo CascellaEspecialista em direito esportivo e ex -juiz de bolsa, analisou o caso em uma entrevista concedida a Midentita.itEntrevista na qual ele ofereceu uma visão clara sobre o que poderia acontecer. “O resultado das análises é objetivo – sublinha Cascella – e é pacífico que Uma substância proibida foi encontrada no corpo do atleta“.

Em detalhes, a quantidade de clostebol detectada é mínima: 86 picogramas por mililitro encontrado em 10 de março em Indian Wells e 76 em 18 de março. No entanto, como o advogado explica, A quantidade não é relevante para os propósitos da violação. O que importa é a presença da substância e a responsabilidade do atleta pelo que seu corpo entra. “A fé maligna de Sinner não é contestada, o que teria envolvido uma desqualificação de um máximo de quatro anos. No entanto, a WADA exige uma suspensão de um a dois anos por negligência, uma vez que o atleta também é responsável pelo trabalho de seus funcionários”.

De acordo com o que foi relatado na profissão, o clostebol teria sido acidentalmente absorvido por um spray Usado para tratar uma ferida, uma circunstância que é tentada por elementos diferentes, competo com alguns vídeos. O spray, comprado em Bolonha pelo treinador atlético UMBERTO FERRARA e aplicado pelo fisioterapeuta Giacomo naldicontinha a substância proibida.





Cascella enfatiza como as situações semelhantes já ocorreram no mundo do tênis. Por exemplo, o caso do tenista polonês é recentemente IGA SwiatekNúmero dois no mundo, um mês desqualificado pela ITIA para positividade para a trimetazidina. No caso dele, a contaminação foi derivada de um medicamento baseado em medicamentos sem receita médica para combater o lag de jato. Os juízes reconheceram a ausência de intencionalidade, que inflige uma multa mínima.

Da mesma forma, para pecador, A ausência de má conduta intencional será um elemento importante Na discussão na bolsa. No entanto, ainda precisa ser avaliado se os argumentos de defesa puderem provar que o atleta não violou as regras com negligência, o que evita uma desqualificação séria. E de acordo com o advogado Cascella, as possibilidades que o pecador é parado são absolutamente concretas