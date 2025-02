É por isso que as mangas inchadas, a pele de cobra e as bonés de jornal podem retornar em 2025

Um dos eventos mais esperados em cada NYFW nos tempos modernos é, sem dúvida, o show Khaite. E com o início de cada coleção, traz uma infinidade de novas tendências (e para trás) e futuros artigos de TI para esperar. A coleção F / W 25, que acaba de fazer sua estréia, não é exceção. A diretora criativa Catherine Holstein ofereceu uma seleção legal e portátil de novos designs, que terão certeza de serem vendas rápidas assim que chegarem ao mercado ainda este ano.

Algo que me marcou nesta temporada foi o grande número de novas tendências que Holstein aprova. Todas são tendências que vimos no passado, mas com uma borda fresca e moderna, de acordo com a ética de Khaite. Continue rolando para ver como a marca revita mangas, pele e tampas de cobra, além de um punhado de outras tendências que provavelmente estarão em toda parte no outono, graças ao Khaite e a seus muitos assinantes dedicados.

Mangas inchadas

Alguns anos atrás, as mangas inchadas eram essenciais, mas o aumento da estética silenciosa de luxo enviou a tendência de aposentadoria. Agora o maximalismo está de volta e, de acordo com Khaite, as mangas de bufante também. A tendência da Holstein na versão 2025 está em tweed e efilossada.

(Crédito da imagem: Khaite Gacityness)

Acessórios de pele de cobra

Os acessórios de pele de cobra nunca foram realmente restantes, mas foram ofuscados pelos acessórios de impressão de Croc-ebossé recentemente e leopardo. Khaite os trouxe de volta ao ponto com sua coleção de outono, com sacos estruturados de botas flexíveis e saltos elegantes com vários looks.

(Crédito da imagem: Khaite Gacityness)

Caps de notícias

Dado o recente retorno dos chapéus de comprimidos, não estou surpreso ao ver que os bonés de notícias estão então. Holstein acessórios vários looks com tampas de jornais simples de lã preta que foram estruturados e claros.

(Crédito da imagem: Khaite Gacityness)

Argyle

Argyle recentemente voltou à relevância, e os suéteres coloridos que foram enviados para a pista Khaite solidificaram que a tendência formal está de volta. Não havia muita cor na coleção, então eles realmente se destacaram.

(Crédito da imagem: Khaite Gacityness)

Casacos em cascata

As roupas ao ar livre Khaite são sempre excelentes e influentes, então eu certamente tomei nota dos muitos casacos em cascata que foram incluídos na coleção. Essa é uma tendência que não foi particularmente difundida nos últimos anos, mas acho que as pessoas estarão prontas para isso depois de ver o quão luxuoso era o khaite.

(Crédito da imagem: Khaite Gacityness)

Estampa de leopardo

Como você sabe, o Leopard já é uma grande tendência que continua em 2025, mas a versão de Khaite era elite. Cada uma das peças estava na mesma impressão rica e realista do leopardo, e as peças eram interessantes e frescas. Pense, um vestido de casaco elegante, um espartilho alto sobreposto em uma camiseta, uma saia lápis elegante com um casaco combinando e um par de calças sofisticadas. É uma estampa de leopardo como se você nunca a tivesse visto.

(Crédito da imagem: Khaite Gacityness)

Jaquetas e luvas de couro

Outra tendência não -nova é o couro, mas era tão importante na coleção F / W de Khaite que tenho cuidado para não mencioná -la. As roupas ao ar livre eram impecáveis ​​e surgiram luvas em diferentes cores complementares.

(Crédito da imagem: Khaite Gacityness)

