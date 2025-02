"É por isso que Striscia é a notícia inatacável": A revelação de Ezio Greggio

Daniele a priori 18 de fevereiro de 2025

Ezio Greggio, 70 anos no ano passado e uma vida na tela que será quatro décadas de televisão e cinema, é confrontada pela quarta parede teatral que se torna o presente mais bonito para o inquilino: o abraço de sua audiência. O show na sexta -feira, 21 de fevereiro, chegará a Milão para uma data especial no Vale do Teatro Verme, enquanto em 27 de março ele chegará a Roma na preparação do auditório. Uma chance de também fazer um balanço do status de saúde da TV, especialmente na sátira: “Na Itália, há pessoas que dizem para fazer sátira, mas em alguns canais eu realmente vejo uma ação política mascarada que apenas afeta por um lado, Por outro lado, Striscia fala sobre a Itália há quase quarenta anos e atinge o direito e no meio.

O show também deve estar no exterior no próximo ano: em Londres, Nova York ou Canadá “para conhecer os muitos italianos que moram lá”. No entanto, Greggio trabalhou em Hollywood e continua a atendê -lo. Ele tem repetidamente a ex -mulher do presidente Trump, Ivana, mas nunca o conheceu. «Se isso acontecer, eu o cumprimento. Espero que ele não me deixe pagar o dever quando eu lhe der sua mão!





Greggio, um show autobiográfico é o presente para seus primeiros 70 anos?

«Absolutamente sim, mas espero que seja principalmente um presente para o público que me segue há mais de 40 anos por meio de transmissões de culto que fiz, desde o Drive em um Paperissima até Striscia la Notizia, até os quarenta filmes para cinema e TV . Espero que seja um presente que o público e eu nos façamos ».

Por que no teatro por quê?

«Recebi convites dos cinemas há anos. Stefano Francioni, produtor do show, me perguntou isso por um longo tempo. Por isso, decidi fazer isso porque os tempos para contar minha história cresceram e finalmente aceitei o convite, mas não é que eu esteja apenas no palco para fazer monólogos … nos aproximadamente cem minutos que certamente também espero Peças do público, como o leilão pesado para a imagem original de Teomondo Scrofalo, que agora está um pouco em um Gioconda restaurado (risos, etc.). Farei um especial para o público de Milão. E então falarei claramente sobre o que foi a televisão dos anos 80, como evoluiu ao longo dos anos e como é hoje. Há realmente muitas histórias para fazer ».

É uma estréia?

“É uma estréia nos cinemas como Dal Verme ou o auditório de Roma que ama espécies de encenação que o público pode não esperar … A verdadeira estréia no teatro, mas para mim foi anos atrás com o cabaré. Este show Acontece a mim algo diferente de todos os outros: eu perdi um quilo, um quilos e meio, então entre um encontro e o outro que tenho que me recuperar! “

Devemos esperar que os hóspedes no palco?

“Eu terei muito, mas quero dizer um em particular … porque tenho que liderar um episódio especial de C’E Posta para mim, terei que me transformar em Maria de Filippi, que certamente será um pouco Diferente da maria original, extraordinária e fantástica ».

Devemos também ver seu parceiro enzino iacchetti?

“Infelizmente, isso não é porque ele também está em turnê com seu show”.

Você quer fazer um show ao vivo com sua equipe histórica?

“Talvez no futuro exista a possibilidade de nos ver no palco juntos … mas desta vez haverá uma grande parede de LED, o sim, no qual coisas inesperadas também serão vistas”.

Portanto, mesmo que esteja no teatro, a tela ainda é a co -estrela. É uma sinestesia interessante …

«Haverá lembranças, reuniões, cenas que de alguma forma cuidam da tela, mesmo antes de eu subir ao palco. E a conversa com o público começa: depois de tantos anos que você me viu lá dentro, agora estou aqui na carne e no sangue para você … ».

Mas o que você acha que o público realmente a ama?

«Absolutamente como amigo, uma família, em casa. Ainda hoje que estou em Munique, uma família de italianos que me encontrei para almoçar, me perguntou se eles poderiam me dar exatamente sobre você por essa fama adquirida. As coisas para que você entenda que a superação, que a tela quebra e o contato ao vivo é muito importante ».

E o que eles esperam de você em particular?

«Certamente o slogan gosta e ele ou não é ele – Freche e muitos outros … todos sabem de cor. Eu me formei em Kudologia! E então eles esperam descobrir essa verdade depois, contados na forma de sátira, que trazemos as notícias com Striscia. Os espectadores querem reviver fenomenologias como as dos Paninari ou os Bocconiani que organizamos no impulso. Então, certamente as anedotas da minha carreira. As reuniões com o Grande Hollywood: de Mel Brooks a Leslie Nielsen. Com os grandes protagonistas da televisão italiana, como Mike ou Pippo Baudo. Tive a sorte de conhecer todos de um menino e os visitei pela primeira vez no teatro. Estou pensando em Walter Chiari, Cochi e Renato. E então eu também consegui trabalhar com eles ».

O público, portanto, também parece ser o valor agregado para ela …

«Se eu estiver entre os espectadores no final do show, ficarei por mais uma boa hora, porque todo mundo tem algo para me dizer. Eu tenho uma anedotaal tão que só conseguia criar outro show. Mas a melhor coisa é que algumas pessoas, a irmã, a mãe, a mãe, que não poderia ter chegado e também temos videochamadas no final do show. Tudo acontece na platéia. Uma coisa que acontece com muita frequência é que eles vêm e me dizem: Sr. Greggio, ele sabe que ela é uma grande fã minha (risos, notitórios). Alguns deles fazem algumas confusão sobre quem é um fã do outro, mas digamos que eu possa entendê -los da mesma forma e tudo bem! “

Todo esse idílio ao vivo, na tela, foi mediado por trinta anos pela presença constante de Antonio Ricci. Como você pode gerenciar esse relacionamento?

«Aquele com Antonio é um relacionamento emocional. Uma longa história de amor que, em parte, parcialmente, se torna um trio ao qual Enzino é adicionado. Trabalho lá há 41 anos, vejo isso como um membro da família, um da família. E eu digo a ela: Menomal Ricci tem o personagem que ele tem! Eu acho que o gênio dele nasceu exatamente de seu ser que é tão decisivo e irreverente com tudo e todos. Eu também acredito que Antonio é a pessoa que mais conhece o veículo de televisão. Tem um conhecimento quase anatômico do fenômeno e tudo conectado a ele. O fato de também ter sido convidado por grandes universidades no exterior mostra “.

No entanto, Striscia La Notizia teve um declínio sem precedentes de ouvir este ano. Podemos falar sobre a crise do programa?

“Eu compartilho 100% o que Ricci disse. Striscia é definitivamente um programa no topo das transmissões do MediaSet e acho que é inviolável porque tem sido uma espessura de uma rede de televisão comercial que, portanto, precisa se concentrar em programas mais leves, como questionário ou realidade por quase quatro décadas. Exatamente por esse motivo, no entanto, acho que Striscia não é uma crise, mas um programa é absolutamente um com o outro e também mostra este ano “.