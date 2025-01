É possível ouvir audiolivros e resolver problemas mentais ao mesmo tempo?

O estudo descobriu que cada segunda pessoa combina audiolivros com outras atividades diárias. Na maioria das vezes, em combinação com qualquer atividade, os entrevistados escolhem histórias de detetive – 37%, livros para autodesenvolvimento – 29% e literatura histórica – 28%.

Na maioria das vezes, os entrevistados combinam ouvir audiolivros com coisas que não exigem atividade mental ativa: por exemplo, fazer tarefas domésticas – 76%. Cada segunda pessoa prefere fazer isso enquanto se move – durante uma caminhada ou viagem. As principais atividades que você pode combinar com a audição de um audiolivro também incluem esportes (32% para homens) e cuidados pessoais (45% para mulheres).

Mas entre os entrevistados também há pessoas que combinam a realização de tarefas mentais simples com a audição de livros, 13%. Para entender como ouvir audiolivros e realizar tarefas mentais ao mesmo tempo afeta o trabalho ou o estudo, a Yandex Books, em conjunto com o Laboratório HSE de Psicologia Cognitiva de Usuários de Interfaces Digitais, realizou um estudo. Os participantes foram convidados a realizar tarefas mentais e ouvir diferentes audiolivros ao mesmo tempo. Em seguida, eles foram solicitados a responder perguntas sobre o conteúdo do trecho ouvido. A combinação foi considerada bem-sucedida se duas condições fossem atendidas: as tarefas fossem concluídas corretamente e os participantes conseguissem lembrar o que aconteceu no livro. As obras foram divididas em quatro categorias: ‘Clássicos Eternos’, ‘Gênero Divertido’, ‘Não-Ficção Inteligente’ e ‘Autodesenvolvimento Fácil’.

O estudo descobriu que ouvir audiolivros não teve efeito no sucesso da resolução de problemas: tudo o que era necessário foi feito. Mas surgiram problemas ao mergulhar no livro durante tarefas mentais. O enredo foi melhor lembrado ao ouvir literatura lúdica e educativa, por exemplo, psicologia popular. Mas os entrevistados não dominavam a literatura clássica ou científica: distraíam-se do conteúdo do livro em favor das tarefas necessárias, e alguns ficavam completamente imersos em seus próprios pensamentos e não conseguiam se concentrar na trama.

Se você não acredita na pesquisa, você mesmo pode verificar. Por exemplo, você pode escolher um livro entre os 10 livros mais lidos no serviço Yandex Books em 2024:

1. “Sexo. Tudo o que você queria saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar: da anatomia à psicologia” Natalya Krasnova

2. “Legal” Viktor Pelevin

3. “Pense devagar… Decida rapidamente” Daniel Kahneman

4. “O Mestre e Margarita” Mikhail Bulgakov

5. “Elon Musk”Walter Isaacson

6. “Eugene Onegin” de Alexander Pushkin

7. “Saudações desde a infância. Volte ao passado para ser feliz no presente” Mikhail Labkovsky.

8. “Diga sim!” Vida: um psicólogo em um campo de concentração” Viktor Frankl

9. “Túnel” de Jana Wagner

10. “NÃO SY. Tenha confiança em suas habilidades e não deixe que as dúvidas o impeçam de seguir em frente” Jen Sincero