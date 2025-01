"É preciso ser super legal para participar?". Show da Simona, encantou espectadores | Olhar

Um novo episódio será transmitido no domingo, 26 de janeiro Sua empresao game show Rai 1 apresentado por Stefano De Martino. Antes de apresentar o novo concorrente, o anfitrião deu as boas-vindas à nova inscrição que representa a região da Apúlia. O nome dele é Pierluigi, ele vem de Margherita di Savoia e em sua vida foi consultor de TI. No entanto, ele jogou como competidor a linda Simona. A menina participou do Affari Tui e representou a região de Marche. Ela é instrutora de nado sincronizado de profissão e é mãe do pequeno Filippo, de apenas dois anos. Porém, seu marido Federico é encanador. Simona decidiu participar do jogo da Rai 1 junto com a mãe.

Muitos notaram nas redes sociais que muitas vezes são concorrentes Sua empresa são mulheres muito bonitas. Na verdade, Simona se adapta perfeitamente aos padrões de transmissão de Stefano De Martino. Cabelos longos e loiros e olhos gelados: ela quase parece uma modelo. E há quem se pergunte se a beleza é requisito fundamental para participar do game show. “Entendemos que para jogar Sua empresa você tem que ser super legal“, um espectador respondeu a X.

Nós entendemos como jogar #suaempresa você tem que ser legal… —ildice (@ildicece) 26 de janeiro de 2025

No entanto, alguns afirmam que nunca a viram em episódios anteriores. “Boa noite empresários. Esta noite é a vez da Marche, mais especificamente da Simona… Quem se lembra? Eu não“, comentou um usuário no X.