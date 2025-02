É provável que o novo primeiro -ministro de Délhi seja da comunidade Baniya, dizem fontes

Enquanto o BJP se prepara para anunciar o próximo primeiro -ministro de Délhi ainda hoje, as fontes indicam que o partido pode designar alguém da comunidade de Baniya para direcionar o governo na capital nacional. Entre os principais participantes do cargo, Vijender Gupta, Rekha Gupta e Jitender Mahajan são da comunidade.

O recém -eleito Legislativo membros do BJP, que retornou ao poder em Delhi após 27 anos, se reunirá no escritório da unidade de Délhi do partido na quarta -feira para escolher o líder da câmera. Posteriormente, é esperado um anúncio formal.