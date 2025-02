É raro encontrar esses jeans H&M de aparentes criadores em estoque – três editores os testaram

Quando se trata de localizar um emptório, meu lema é uma tendência de três. Uma observação incentivará meu interesse, dois, é quando eu começar a tomar nota e, aos três anos, estou pronto para relatar aos nossos leitores. Depois de avistar três de nossos editores com exatamente o mesmo par de jeans, é hora de apresentar a você o alto jeans H&M.

(Crédito da imagem: @florriexander)

Acessível, chique e incrivelmente versátil, os grandes jeans altos não são uma adição recente à lista de jeans da H&M, mas passaram no ano passado voando dentro e fora de estoque e se revelando como uma adição inteligente a qualquer guarda -roupa de cápsula. Depois de anos seguindo jeans com pernas retas no ano passado, comecei a diversificar minhas xícaras de jeans e, depois de ver a popularidade desses jeans entre nossos leitores, sabia que tinha que experimentá -los sozinha. Rapidamente, sua recomendação levou três editores a adicioná -los à cesta deles.

(Crédito da imagem: @_meganStorey)

O que garante que este par é um favorito coerente é sua atração discreta. O par possui uma silhueta alta e ousada em uma variedade de cores e lavagens, dependendo. Em termos de corte e ajuste, o par é completamente clássico.

Deve -se notar que, diferentemente das marcas de jeans de alto designer, a H&M Denim não é muito premium. Mas se você quiser um par de jeans que se pareçam com o jogo, trabalhe duro em seu guarda -roupa e você verá durante a temporada após a temporada, com £ 28, esse par realmente merece ser considerado. O próprio jeans é macio e leve e, depois de um ano de usar meu par a cada semana, a forma e a lavagem sempre parecem novas. Felizmente para nós, esse par de melhores vendedores acaba de ser reabastecido.

Continue rolando para explorar o melhor jeans H&M de melhor vendendo.

Jeans grandes H&M grandes

Esta tonalidade azul real certamente será vendida rapidamente.

Esses jeans são a resposta para o ar chique, permanecendo confortáveis.

Tome nota: o Indigo Blue será uma ótima notícia este ano.

Uma maneira fácil de refrescar seu guarda -roupa para a primavera é com a adição de jeans brancos crocantes.

Tamanho para usar um tamanho baixo como acima e beijar a bainha drapeada.

Meu tom favorito pessoal.

Disponível no tamanho 4 a 28.

Jeans grandes podem ser vestidos de cima para baixo com facilidade.

Eu nunca tinha considerado cinza macio até ver esses jeans.

Com 1% de elástico para um toque de conforto adicional.

Faça ousado com uma jaqueta jeans por um momento de jeans duplo.