Os países europeus estão preocupados com o fato de que os Estados Unidos possam retirar a equipe militar e os equipamentos militares da Europa, bem como deixar o papel do principal garante da segurança da Ucrânia e da Europa como um todo.

Como Isso é dito O artigo do Financial Times, os países europeus têm várias tarefas prioritárias: aumentando os custos de defesa, fortalecendo a defesa aérea, a substituição de equipamentos logísticos e outros equipamentos auxiliares, agora fornecidos pelos Estados Unidos, além de aumentar o combate de tropas europeias e manter um nuclear eficaz distração.

Nos últimos dias, as discussões sobre o equipamento foram acentuadas na Europa. De acordo com o Financial Times, as autoridades discutem como aumentar os orçamentos militares nacionais e encontrar novos mecanismos financeiros para garantir projetos de defesa conjuntos.

Entre esses projetos, os jornalistas chamam um escudo pan -europeu para sistemas de defesa e transporte aéreo, incluindo a aeronave que os Estados Unidos agora fornecem. Além disso, como disse os representantes da OTAN, a Europa não possuía uma arma longa de armas de armas.

Se a Europa conseguir encontrar os recursos necessários, ela se tornará “uma mudança significativa nas regras do jogo”, disse Kamil Grand Camille Grand, ex -secretário -geral da OTAN para investimentos em defesa. Nesse caso, a Europa poderia realizar quase toda a gama de tarefas militares sem a ajuda dos Estados Unidos.

“Eles (EUA) são chamados de aliado impopular”, disse a publicação do Ministro de Relações Exteriores de um dos países europeus. “Sem eles, não podemos realizar nenhuma cirurgia militar complexa ou resolver tarefas simples”.

Os líderes europeus se reuniram em Paris para alcançar o papel no assentamento do conflito russo do Ikrain. Eles falharam

Uma das perguntas que incomoda as autoridades européias é o que fazer se os Estados Unidos retirarem parcial ou completamente seus funcionários militares da Europa. Existem 90.000 Exército dos EUA em vários países europeus. Em particular, funcionários e analistas que conversaram com o tempo financeiro têm medo de que Trump retire 20.000 soldados dos EUA, enviados para a Polônia, Romênia, Letônia, Lituânia e Estônia em 2022 após o início da guerra russa do Ikrain.

Trump disse que não retiraria todas as tropas americanas da Europa como parte de um possível acordo de paz na Ucrânia. “Ninguém se pergunta sobre isso, então acho que não teremos que fazer isso. Eu não gostaria de fazer isso. Mas essa pergunta nunca foi feita” – disse Presidente dos EUA, conversando com jornalistas em sua residência em Mar-A-Lela, na Flórida, em 18 de fevereiro.

Teoricamente, os países europeus têm torso suficiente para proteger suas fronteiras no caso de um ataque. Os exércitos dos países europeus têm quase dois milhões de funcionários militares, dos quais 1,3 milhão estão sozinhos na UE. Mas, na prática, as reivindicações de publicações, a maioria dessas tropas não é adequada para a implantação. Incluindo porque os últimos 80 anos foram recrutados e estudados pelo Exército Europeu, contando com o apoio dos Estados Unidos. A substituição deste sistema exigirá o tempo e os custos de um bilhão de euros. Além disso, não está claro se os países europeus poderão fornecer suas tropas.

Mas provavelmente, o principal problema estratégico da Europa é o futuro do “guarda -chuva nuclear” dos Estados Unidos e a falta de sua própria arma nuclear tática. Segundo o Financial Times, a França e o Reino Unido, a Força Nuclear Europeia, têm cerca de 515 diretrizes nucleares, mas é basicamente uma arma estratégica.

O especialista militar Pavel Luzin explicou à água -viva que eles geralmente entendem a arma nuclear “clássica”, que causa danos irreparáveis ​​ao provável inimigo. As armas não estratégicas ou nucleares destinam -se diretamente a resolver problemas no teatro de operações militares e até no campo de batalha.

Se os Estados Unidos se recusarem oficialmente a proteger a Europa, a falta de armas nucleares táticas criará uma “lacuna no sistema de dissuasão”, que a Rússia pode usar, diz o artigo.

O desejo da Europa pela autonomia da defesa tentou realizar a maior parte da história da OTAN, começando com a idéia de criar uma comunidade de defesa européia no início dos anos cinquenta. Todas essas tentativas falharam, mas naquela época os Estados Unidos estavam prontos para assumir a defesa européia, escreve o Financial Times.

“O pensamento europeu deve mudar”, disse o ex -presidente da Finlândia Sauli Ninist a repórteres. “Você não evitará a guerra, mostrando sua fraqueza.”