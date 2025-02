É verdade: as pessoas mais legais do leste de Londres trouxeram esta tendência da saia de ensaio

Na minha opinião, a nova tendência perfeitamente equilibrada três elementos -chave. Primeiro de tudo, deve rifle em uma silhueta que os entusiastas da moda já estão um pouco familiares. Segundo, ele deve introduzir um ponto notável de diferença – seja um novo corte, uma textura inesperada ou uma fabricação inovadora. Terceiro, a tendência deve parecer portátil e divertida – uma verdadeira alegria para integrar seu guarda -roupa. Encontrei os três na tendência da saia de renda.

Feito em uma mistura de AA de uma renda completamente transparente ou com uma base de cetim que tem uma guarnição de renda, a tendência da saia de renda é uma evolução refinada da estética do vinagrete nua que faz ondas dentro e fora do tapete vermelho para anos. Um toque mais modesto do que as celebridades dos comprimentos trazem as coisas aos holofotes, esse aceno para a calibração semi-semi-SEMI é mais frequentemente equilibrada com camadas gerais altas, calças gigantes ou sapatos grossos para grunge.

Apesar de seu final arriscado, essa tendência já foi amplamente adotada pelo conjunto de moda nesta temporada. Ao rolar o Instagram, notei inúmeros influenciadores e iniciados da indústria para estilizá -lo com perfeição. Na semana de moda, os participantes apresentaram uma infinidade de interpretações, enquanto nesta semana, o modelo Alex Consani gêmea uma saia de renda branca com grandes botas de motociclista e um união amarelo e confortável, demonstrando a versatilidade da saia.

A roupa de Consani ilustra minha maneira favorita de estilizar a tendência – a elegância de um pêndulo com um escasso relaxado e fresco. Se você preferir um efeito mais educado, troca botas de motociclistas por saltos elegantes. Para uma abordagem diária, tente associar sua saia de renda a Ballets ou Mary Janes. Quanto aos topos, uma malha flexível adiciona uma sensação sem esforço, enquanto uma camiseta branca de grandes dimensões ou um tanque ajustado cria uma aparência moderna e minimalista.

Felizmente, a rua principal está cheia de opções tentadoras. A saia de renda branca da H&M imediatamente atraiu minha atenção para o meio do prazo, enquanto a rica iteração de Zara está em minha mente desde que eu a vi. Além da rua principal, designers como Saint Laurent e Proenza Schouler oferecem interpretações elegantes, enquanto rótulos como Michael Kors, Baum und Pferdgarten e Drie Van Notten teciam a tendência em suas coleções de primavera / verão de 2025.

O modelo Paloma Elsseer tem uma saia de renda na faixa Michael Kors Spring / Summer 2025.

Já fazendo ondas, vi muitas cômodas elegantes abraçando o visual enquanto andava no leste de Londres no fim de semana passado – indica claramente que uma tendência passará em breve.

Para decolar como uma grande tendência nesta primavera / verão, leia o restante para descobrir nossa modificação organizada das melhores saias de renda abaixo.

Compre saias de renda:

Estilo com botas de motociclista para um acabamento descontraído ou vestido com um salto para pegar a saia à noite.

Zara Saia de renda assimétrica Estilo com um tricô preto preto para um visual chique e monocromático.

Antropologia Saia midi de renda pura Use -os com memórias cheias de cobertor ou shorts pretos ajustados para um acabamento mais confortável.

Parece muito mais caro do que realmente é.

Esta sombra bege quente é tão fácil de deslizar em um guarda -roupa de cápsula.

Saint Laurent Salia Midi Middi Middi com Feston Cotton Mixture Os detalhes da vieira adicionam um toque tão bonito.

Adicione uma lavagem sutil ao seu guarda -roupa de transporte.

Isso tem um design de saia lápis para um acabamento elegante e polido.