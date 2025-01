É verdade: todo mundo vai querer comprar este top básico de US $ 68 quando ele inevitavelmente se esgotar

Tenho certeza absoluta de algumas coisas na vida, sendo uma delas o destino de um certo top que acabei de encontrar na Reforma: ele vai vender. Se você me conhece, provavelmente sabe que faço esse tipo de previsão regularmente. Cerca de 99% das vezes estou certo. Isso vem com o território – o mandato de 8 anos como editor de moda estudando dados de compras o dia todo no território, é claro. Portanto, é melhor prestar atenção quando descubro algo novo que desencadeia cada um dos meus sinais de alerta. Uma venda esgotada o aguarda e quem tiver interesse em aproveitá-la com antecedência deve estar preparado.

O artigo sobre a Reforma que me levou a começar imediatamente a escrever este PSA é chamado de Top de malha Kacey e vem em duas cores, branco e cinza claro. Tem decote barco largo e mangas três quartos, e a bainha inferior fica logo abaixo do umbigo, mas acima da calça de cintura baixa. *Perfeito.* É feito de algodão macio, 97% cultivado organicamente, com a quantidade certa de elasticidade para permitir que ele se ajuste ao corpo como Elizabeth Hurley dos anos 90, o que o torna perfeito para vestir casualmente com jeans vintage ou com saia lápis ou par de calças e botas hiper sob medida. Minha única reclamação? Onde está ele de preto, Reforma? Precisamos de alguns em preto!

Compre a blusa de malha Kacey:

Reforma Top de malha Kacey

Reforma Top de malha Kacey

Meu primeiro pensamento quando passei foi que este era um excelente artigo de acompanhamento para o Top de malha crepuscular já há alguns anos que é uma venda viral, em parte por causa do TikTok. A blusa com gola simulada se tornou um item básico no armário de praticamente todos os editores da WWW devido à sua fama, que é mais do que merecida. A cada poucos meses parece que Ref lança uma nova opção de cor para a silhueta Dusk, um futuro que imagino com carinho para o top Kacey. Até então, recomendo fortemente adquirir as versões branca e cinza atualmente disponíveis em todos os tamanhos. Eles não durarão muito, então se você quiser, aja rápido.

Compre o top de malha Dusk:

Reforma Top de malha crepuscular

Reforma Top de malha crepuscular

Reforma Top de malha crepuscular

Em seguida, compre mais alguns itens básicos do futuro viral que estou estocando em meu guarda-roupa antes que seja tarde demais.

Compre mais produtos virais do futuro:

H&M Jaqueta de sarja com cinto Esta trincheira cortada de US $ 60 não tem chance contra os compradores chiques e experientes da H&M.

Reforma Tawny Regenerativo Merino com decote em V

COS Camiseta normal e de corte limpo Todos os editores que conheço estão entusiasmados com esta camiseta do COS. Tem o peso certo com um corte excelente e ligeiramente quadrado.

Esta lavagem, ajuste e elevação verifica todas as caixas.

Eles estão vendendo loucamente na Revolve, e por um bom motivo.

Um casaco longo deslumbrante é a cobertura perfeita para a primavera pós-Pilates.

Reforma Top de malha esmeril Todo esse look está prestes a ser copiado para um T. Conte com isso.

Rua Sofia Leggings com fenda lateral Ponti É difícil encontrar leggings ótimas e modernas. Não deixe que eles fujam de você.

j, tripulação Salto gatinho Robin Use-os com o sobretudo curto e leggings da H&M por cima. Talvez adicione também esta camisola de caxemira Ref.

Não, você não precisa gastar centenas de dólares em um bom cinto clássico.

MANGA Saia longa com fenda nas costas

Adoro cardigans em camadas simples. Normalmente abotoo todos os botões, exceto o de cima, e coloco uma camiseta branca por baixo.

O ajuste deste tanque Tibi é excelente.

Todo mundo precisa de um par de botas de salto agulha justas.

Você não pode errar com este botão.

Bom dia Calça de terno plissada de cintura alta Basta adicionar a camiseta branca da Kacey, faixa preta e sapatos de salto alto.

Nordström Suéter de caxemira com decote em V Este suéter é ótimo para jogar sobre os ombros ou amarrar na cintura para dar um pouco de cor.

Reforma Body Polo Merino Regenerativo Ames É como Tom Ford para Gucci, certo?

COS Jeans de perna reta coluna Parar. Dormir. Sobre. COS. Jeans.

j.tripulação Tênis de camurça recreativo

Ralph Lauren Blazer trespassado em crepe de lã stretch E por último, um blazer trespassado preto perfeito. De nada.

Imagem promocional: @sylviemus_