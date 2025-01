Eam Jaishankar conhece o herdeiro príncipe Abu Dhabi, discutindo maneiras de melhorar os laços bilaterais | Notícias do mundo

Abu Dhabi: O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, conheceu o herdeiro príncipe de Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan e discutiu maneiras de melhorar e desenvolver laços bilaterais.

Jaishankar, que chegou ao EAU na segunda -feira em uma visita de três dias, lembrou a visita do herdeiro príncipe à Índia durante a reunião.

“Encantado para encontrar o herdeiro príncipe de Abu Dhabi Hh Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ele se lembrou de sua recente visita à Índia e discutiu um avanço maior da associação”, disse Jaishankar em posição sobre X.

Durante a reunião, os dois líderes discutiram amizade e cooperação entre a EAU e a Índia e exploraram maneiras de melhorar e desenvolvê -los ainda mais para servir aos interesses comuns de ambos os países e de seus povos, informou a agência de notícias da WAM.

Eles também discutiram a associação estratégica e as relações entre os dois países e seu papel na promoção do desenvolvimento integral e sustentável nos setores vitais de ambas as nações, acrescentou a agência.

Jaishankar também conheceu o presidente do Eau, o xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan e transmitiu saudações do primeiro -ministro Narendra Modi.

“Honra Call HH @mohamedbinzayed. Ele transmitiu saudações calorosas do primeiro -ministro @Narendramodi”, disse ele em uma publicação X.

“Ele discutiu o progresso contínuo em nossa Associação Estratégica abrangente. Value sua orientação para o seu crescimento futuro”, afirmou.

No início da manhã, Jaishankar se reuniu com Anwar Garsh, consultor diplomático do presidente da EAU, e discutiu a associação especial entre a Índia e a EAU e seu maior progresso.

Ele também fez o discurso de abertura na sessão inaugural do Oriente Médio Raisina.

“A visita proporcionará a oportunidade de avançar na Associação Estratégica Abrangente entre os dois países e adicionar um novo impulso ao relacionamento da Índia-UAE”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado antes da sua visita.