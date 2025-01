EAM Jaishankar ocupa o primeiro lugar no evento de posse de Trump, significando a importância dos laços Índia-EUA | Notícias da Índia

O Ministro das Relações Exteriores da Índia (EAM), Dr. S. Jaishankar, sentou-se na primeira fila durante a posse do presidente Donald Trump. Enquanto muitos outros representantes de diferentes países estavam sentados na segunda ou terceira fila, o assento proeminente atribuído ao Dr. Jaishankar significava o que estava por vir nas relações Índia-EUA. Fotos e vídeos do evento com Jaishankar sentado na frente de Trump se tornaram virais nas redes sociais.

EAM Jaishankar, que chegou como enviado especial da Índia, recebeu um lugar de honra, sentado no primeiro lugar da primeira fila à direita, na cerimónia de tomada de posse de segunda-feira.

Na igreja, EAM Jaishankar foi visto conversando com Vivek Ramaswamy, que concorreu à indicação presidencial do Partido Republicano, mas desistiu para apoiar Trump.

Esta foi a primeira vez que líderes internacionais foram convidados para assistir à posse de um presidente dos Estados Unidos. No início do dia, Jaishankar participou do culto de oração na Igreja Episcopal de São João, onde os eventos do dia começaram.

Também estiveram presentes os ministros das Relações Exteriores Penny Wong da Austrália e Takeshi Iwaya do Japão, cujos países, juntamente com a Índia e os Estados Unidos, formam o grupo Indo-Pacífico, o Quad.

Wong disse que o convite aos ministros do Quad afirmou o “compromisso inabalável” de Trump com a região Indo-Pacífico.

Os líderes tecnológicos foram os que mais chamaram a atenção na cerimônia, que foi transferida para um ambiente fechado devido ao clima gelado, com o termômetro marcando -8 graus Celsius.

Elon Musk, proprietário da X e fundador da Telsa e da SpaceX, que se tornou um confidente próximo de Trump, do fundador da Amazon e proprietário do Washington Post, Jeff Bezos, dos CEOs Tim Cook da Apple, Mark Zuckerberg da Meta/Facebook e Sundar Pichai do Google convivem lado a lado com políticos.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, os presidentes Javier Milei da Argentina e Nayib Bukele de El Salvador, e o vice-presidente da China, Han Zheng, estavam entre os outros líderes mundiais que compareceram à inauguração. (Com entradas IANS)