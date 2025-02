Eau começa o visto de residência de 10 anos: o que é? Quem é elegível e como se inscrever? Perguntas -chave respondidas

Blue Residence Visa: A EAU abriu pedidos para o visto de residência azul de 10 anos, destinado a pessoas que fizeram contribuições significativas à proteção e sustentabilidade ambiental. Esta iniciativa destaca a dedicação da nação a um futuro mais verde e sustentável, honrando as principais mudanças ambientais positivas. Isso é tudo o que você precisa sobre a política de vistos e quem pode se inscrever.

O visto azul é um visto de residência de 10 anos introduzido pelo governo da EAU para reconhecer pessoas que fizeram contribuições significativas à proteção e sustentabilidade ambiental, tanto dentro do país quanto em todo o mundo, declarou o Gulf.

As pessoas de organizações e empresas internacionais dedicadas à sustentabilidade e causas ambientais declararam um artigo do MEP Middle Oriente.

Os membros da ONG e os líderes da associação participaram ativamente de iniciativas ambientais.

Receptores globais de premiação para contribuições excelentes à ação ambiental.

Ativistas e pesquisadores de renome especializados em sustentabilidade.

Como solicitar o visto de residência azul da Eau?

Para solicitar, os candidatos devem primeiro solicitar uma indicação através da plataforma ICP, seguida pelo seu pedido de visto. O processo implica apresentar um teste necessário, dados pessoais e documentos. As notícias do Golfo listam as etapas para enviar a inscrição, veja aqui